Avengers: Doomsday, il secchiello da popcorn "apocalittico" è già il migliore dell'MCU?

Le prime immagini di quello che potrebbe essere il merchandising ufficiale di Avengers: Doomsday stanno facendo il giro dei social: il protagonista è Doctor Doom, con un popcorn bucket a forma di testa dagli occhi verdi luminosi.

Per un film come Avengers: Doomsday, le domande non riguardano soltanto quello che succederà sullo schermo. Il ritorno degli Avengers, Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. e i numerosi misteri ancora senza risposta hanno già trasformato il prossimo capitolo Marvel in uno degli appuntamenti più attesi del MCU. A quanto pare, però, anche il merchandising potrebbe avere intenzione di rubare la scena. Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare online alcune fotografie che mostrerebbero due prodotti promozionali realizzati per i cinema: un secchiello per i popcorn dedicato a Doctor Doom e un bicchiere ispirato al suo trono. Le immagini hanno immediatamente acceso l'entusiasmo dei fan, anche se al momento non esiste alcuna conferma ufficiale sulla loro autenticità.

Doctor Doom diventa un popcorn bucket

Il pezzo destinato a diventare il più ambito è senza dubbio il secchiello a forma di testa di Doctor Doom. Il design riprodurrebbe il volto del villain con gli occhi verdi luminosi e, secondo le immagini circolate online, la parte superiore dovrebbe aprirsi per contenere i popcorn.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Accanto al bucket compare anche un bicchiere che raffigura Doom seduto sul suo imponente trono, con il simbolo degli Avengers sullo sfondo. Un merchandising decisamente sopra le righe, perfettamente in linea con la natura dell'antagonista che sarà al centro del prossimo grande evento cinematografico Marvel.

Il problema è che, nell'epoca delle immagini generate o manipolate con l'intelligenza artificiale, una fotografia condivisa sui social non è sufficiente per stabilire che un prodotto sia realmente in produzione. Le immagini non sono state ancora confermate da Marvel o dagli esercenti cinematografici.

La cautela sull'autenticità non ha comunque impedito al pubblico di scatenarsi. Le fotografie condivise sui social hanno raccolto rapidamente commenti entusiasti, con diversi utenti già pronti a dichiarare di voler acquistare il secchiello nel caso in cui arrivi effettivamente nelle sale. Tra le reazioni c'è chi considera la testa di Doom un oggetto da collezione irrinunciabile e chi scherza sull'idea di poter finalmente "sconfiggere" Doctor Doom mangiandogli i popcorn dalla testa.

È proprio questo tipo di merchandising, apparentemente assurdo ma estremamente riconoscibile, a essere diventato negli ultimi anni una parte dell'esperienza cinematografica dei grandi blockbuster. I popcorn bucket di film come Dune, Deadpool & Wolverine e Ghostbusters sono diventati veri e propri oggetti da collezione, trasformando un semplice contenitore da cinema in un pezzo di merchandise.

Avengers: Doomsday punta a essere il prossimo grande evento Marvel

L'interesse per il possibile merchandising arriva mentre Avengers: Doomsday continua ad alimentare le teorie dei fan. Il film dovrà infatti affrontare una delle questioni più discusse dell'intero progetto: il ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU, questa volta nei panni di Doctor Doom, e il rapporto ancora misterioso tra il nuovo villain e Tony Stark.

Locandina di Avengers: Doomsday

Doom sarà inoltre al centro di una storia che dovrà riunire numerosi personaggi e preparare il terreno per Avengers: Secret Wars. Dopo il successo di Spider-Man: Brand New Day, il prossimo film degli Avengers rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Per ora, quindi, il secchiello di Dottor Destino resta un oggetto avvolto dallo stesso mistero di molte delle informazioni sul film. Se però le immagini dovessero rivelarsi autentiche, è facile immaginare che il merchandise possa diventare rapidamente uno degli oggetti più ricercati dai fan prima ancora dell'arrivo di Avengers: Doomsday nelle sale.