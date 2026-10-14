Avengers: Doomsday, nuove immagini confermerebbero l'eliminazione di un importante personaggio

Il mistero di Avengers: Doomsday continua ad arricchirsi di dettagli che alimentano le teorie dei fan. Mentre il film diretto dai fratelli Russo si prepara a riunire alcuni dei personaggi più importanti del Marvel Cinematic Universe, la presenza di Doctor Strange resta avvolta nell'incertezza. Un nuovo artwork dedicato a una collaborazione tra Marvel e Magic: The Gathering ha infatti riacceso i dubbi su un personaggio già emerso attraverso alcune indiscrezioni: Boris, possibile identità segreta dello Stregone Supremo all'interno della cerchia di alleati di Doctor Doom.

Chi è Boris, la figura misteriosa legata a Doctor Doom

L'assenza della figura dall'illustrazione definitiva potrebbe indicare una modifica alla sceneggiatura o alla composizione del cast. Per il momento, però, si tratta soltanto di un'ipotesi: Marvel Studios non ha confermato né l'identità di Boris né un eventuale ridimensionamento del ruolo di Benedict Cumberbatch.

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A riaccendere le speculazioni è stato Jorge Molina, concept artist che ha condiviso alcuni disegni realizzati per la collaborazione tra Avengers: Doomsday e Magic: The Gathering. Nelle prime bozze compaiono Doctor Doom, tre figure femminili mascherate e un misterioso personaggio maschile, anch'esso nascosto dietro un elmo e una maschera. La figura, identificata come Boris, sembrava destinata a ricoprire il ruolo di braccio destro del sovrano di Latveria.

Nell'artwork finale utilizzato per la carta, tuttavia, Boris non compare. La discrepanza ha riportato l'attenzione su un costume mostrato durante il San Diego Comic-Con, nell'estate del 2026, all'interno di una collezione dedicata alle cosiddette Streghe Latveriane.

I fan hanno notato che l'elmo associato a Boris presenta un'apertura compatibile con il terzo occhio di Doctor Strange, comparso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Da qui la teoria secondo cui lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch potrebbe essersi infiltrato tra i seguaci di Doom, oppure essere stato costretto a collaborare con lui.

Un'altra ipotesi riguarda la Strega Latveriana viola, che potrebbe nascondere Clea, il personaggio interpretato da Charlize Theron apparso nel finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. In quella scena, Clea conduceva Strange nella Dimensione Oscura per affrontare le conseguenze di un'incursione. Anche questa identificazione, però, resta priva di conferme ufficiali.

Doctor Strange potrebbe essere stato spostato in Secret Wars

L'eventuale assenza di Strange da Avengers: Doomsday avrebbe conseguenze importanti per la direzione narrativa della saga. Le indiscrezioni sulla produzione descrivono un film particolarmente complesso, costruito attorno a linee narrative differenti che devono convergere in un unico racconto. La collisione tra universi, attraverso le incursioni, dovrebbe condurre il Multiverso verso una crisi catastrofica, mentre Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr., potrebbe tentare di ricostruire una realtà sopravvissuta al collasso.

Locandina di Avengers: Doomsday

In questo scenario, Marvel potrebbe aver deciso di riservare alcune rivelazioni al capitolo successivo, Avengers: Secret Wars. Nei fumetti del 2015, Doctor Strange ricopre un ruolo cruciale nella realtà artificiale chiamata Battleworld, creata da Doom dopo la distruzione del Multiverso. Una dinamica che potrebbe offrire alla versione cinematografica del personaggio uno spazio più ampio nel film successivo.

Rivelare subito che Strange si nasconde dietro Boris e che finisce per aiutare Doom potrebbe inoltre ricordare troppo da vicino gli eventi di Avengers: Infinity War, quando diversi eroi si trovarono a fronteggiare un antagonista apparentemente inarrestabile. Una possibile alternativa sarebbe mantenere Boris sullo sfondo per gran parte del film, rimandando la rivelazione della sua identità a una scena post-crediti o direttamente a Secret Wars.

La questione riguarda anche altri personaggi di primo piano che, almeno finora, sono rimasti fuori dal materiale promozionale ufficiale. Tra questi figurano Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, Wolverine di Hugh Jackman e Spider-Man di Tom Holland, insieme agli altri interpreti delle precedenti incarnazioni cinematografiche dell'Uomo Ragno. Restano inoltre interrogativi sul destino di Monica Rambeau, ancora intrappolata nell'universo degli X-Men, e sui Guardiani della Galassia.

Anche la presenza di Hulk, interpretato da Mark Ruffalo, era stata oggetto di dubbi prima che emergessero nuovi indizi collegati a Spider-Man: Brand New Day.

L'assenza dai trailer e dai materiali promozionali, tuttavia, offre indicazioni limitate sulla partecipazione effettiva di un personaggio. Marvel sta mantenendo un livello di segretezza particolarmente elevato sulla produzione e potrebbe semplicemente aver scelto di preservare le sorprese, anche attraverso una gestione selettiva delle immagini, del merchandising e delle apparizioni pubbliche degli attori.

Per ora, l'artwork di Magic: The Gathering aggiunge un tassello al puzzle senza risolverlo. Boris potrebbe essere stato eliminato dal progetto, spostato in un altro capitolo oppure escluso soltanto da quella specifica illustrazione. Fino a una comunicazione ufficiale, l'eventuale taglio di Doctor Strange rimane una teoria: proprio il genere di mistero che Marvel sembra intenzionata a custodire fino all'uscita del film.