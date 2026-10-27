Avengers: Doomsday vola nelle prevendite, potrebbe già aver superato Dune: Parte Tre al box office

Il "Dunesday" si avvicina e il testa a testa fra i due attesissimi film è più serrato che mai. Il cinecomic sembra avere un vantaggio al botteghino, ma Denis Villeneuve può contare su un'arma importante.

Il 18 dicembre 2026 si avvicina e quello che i fan hanno già ribattezzato "Dunesday" comincia a prendere forma. Avengers: Doomsday e Dune: Parte Tre arriveranno nelle sale americane nello stesso giorno, dando vita a uno degli scontri cinematografici più attesi dell'anno. E a quasi due mesi dall'uscita, un primo dato sembra indicare quale dei due blockbuster partirà davanti.

Le prevendite starebbero infatti premiando nettamente il nuovo evento dei Marvel Studios. Un vantaggio importante, anche se è ancora presto per trasformarlo in una previsione sull'intera corsa commerciale dei due film.

Avengers: Doomsday avanti nelle prevendite su Dune: Parte Tre

Avengers: Doomsday

Come fu per lo scontro tra Barbie e Oppenheimer, soprannominato Barbenheimer dai fan, anche in questo caso il nome scelto per l'uscita in contemporanea dei due attesissimi film è la crasi azzeccatissima Dunesday. E già da ora è un testa a testa decisamente serrato.

Secondo i dati riportati da EmpireCity Box Office, Avengers: Doomsday starebbe vendendo tra 3,2 e 4 biglietti per ogni ingresso acquistato per Dune: Parte Tre. Una forbice considerevole che, almeno al momento, rende il cinecomic Marvel il favorito per conquistare il primo posto nel weekend d'esordio.

C'è però una differenza fondamentale da tenere presente: i Marvel Studios hanno aperto le prevendite molto prima. I biglietti di Doomsday sono disponibili dal 20 luglio e già nelle prime 24 ore il film aveva raccolto 16,5 milioni di dollari attraverso gli spettacoli nei formati premium. Dopo circa un mese, le vendite anticipate avevano raggiunto quota 35 milioni.

Il percorso del nuovo film di Denis Villeneuve è stato diverso. Ad aprile erano stati messi a disposizione alcuni biglietti per le proiezioni in IMAX 70mm, rapidamente esauriti, ma soltanto in un numero ristretto di cinema. La vendita più ampia è invece partita molto più tardi. Confrontare direttamente i due risultati, quindi, richiede una certa prudenza.

Dune: Parte Tre ha dalla sua le sale IMAX

Timothée Chalamet in Dune: Parte Due

Se Avengers: Doomsday sembra poter contare su una domanda iniziale decisamente superiore, Dune: Parte Tre parte con un vantaggio strategico sul fronte dei formati premium. Il film di Villeneuve aveva infatti occupato per primo la data del 18 dicembre, assicurandosi una presenza molto forte nelle sale IMAX nordamericane durante il periodo natalizio.

La situazione si è complicata quando Avengers: Doomsday, inizialmente previsto per maggio, è stato spostato a dicembre. Marvel e Disney hanno così dovuto cercare altre strade per valorizzare l'esperienza sul grande schermo, puntando sugli altri circuiti premium e lanciando anche il marchio Infinity Vision.

Per Dune, l'IMAX potrebbe diventare un elemento decisivo soprattutto sul lungo periodo. I film distribuiti a ridosso di Natale possono beneficiare di settimane particolarmente favorevoli e il pubblico della saga di Villeneuve ha già dimostrato di privilegiare le proiezioni tecnicamente più spettacolari.

Dal Barbenheimer al Dunesday: il primo posto non è tutto

L'inevitabile paragone, come dicevamo, è con il Barbenheimer del 2023. In quell'occasione Barbie vinse nettamente il primo weekend americano con 162 milioni di dollari, mentre Oppenheimer debuttò con circa 82 milioni. La contemporaneità delle due uscite, però, finì per trasformarsi in un vantaggio per entrambi i titoli, alimentando un vero evento cinematografico.

Il "Dunesday" potrebbe seguire una strada simile. Avengers: Doomsday sembra avere tutte le carte per dominare l'apertura del 18 dicembre, ma Dune: Parte Tre non deve per forza battere Marvel per diventare un grande successo, anzi. Le prevendite raccontano soltanto il primo capitolo di una sfida che continuerà per tutte le festività natalizie. E questa volta, più che un solo vincitore, Hollywood potrebbe ritrovarsi con due enormi incassi.