Don Cheadle, la star di Avengers denuncia gli abusi ricevuti dalla polizia

Don Cheadle, interprete di War Machine in Avengers, ha denunciato recentemente gli abusi subiti dalla polizia negli anni solo per via del colore della sua pelle, unendosi alle voci di tutti coloro che si sono uniti per la battaglia per i diritti degli afroamericani denominata Blacks Lives Matter.

L'attore ha parlato con Jimmy Fallon durante The Tonight Show, affrontando l'argomento del forte razzismo presente negli Stati Uniti e le sfide che gli afroamericani affrontano quotidianamente per i loro diritti: "Penso che tantissimi afroamericani possano raccontare degli avvertimenti fatti dai loro genitori su come comportarsi quando entrano in contatto con le forze dell'ordine per assicurasi di tornare a casa sani e salvi. Sfortunatamente è qualcosa che ci è stata insegnata fin da bambini. Sono stato fermato più volte di quante ne possa contare, arrivavo al punto da finire le loro frasi. Loro dicevano 'Sei in stato di fermo perché' e io continuavo con 'rientro nella descrizione, lo so'. Ho dei cari amici che sono quasi stati uccisi dalla polizia senza alcuna motivazione. Quando i primi video sono iniziati a circolare quel genere di abusi non mi era sconosciuto, tutti sanno che episodi come questi sono frequenti, semplicemente prima non venivano filmati."

Mentre le proteste globali continuano a richiedere provvedimenti contro la brutalità della polizia in seguito alla morte di George Floyd, anche Don Cheadle ha raccontato la sua esperienza da brividi e ha incoraggiato gli spettatori a presentarsi ai seggi e votare alle imminenti elezioni statunitensi, che si terranno il 3 novembre 2020, in modo che possano essere apportati cambiamenti reali per quanto riguarda questi problemi.

Attualmente, Don Cheadle è impegnato alla lavorazione di Space Jam 2, dove interpreterà il cattivo del film che si batterà contro la Tune Squad di LeBron James.