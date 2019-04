Chris Hemsworth e Paul Rudd svelano i loro momenti preferiti nel MCU!

Quali sono i momenti preferiti degli Avengers durante il Marvel Cinematic Universe? Alcuni di loro hanno risposto a questa domanda durante un'ospitata da Jimmy Kimmel.

Avengers: Endgame arriverà nelle sale il 24 aprile e finalmente potremo scoprire come si evolverà l'epico scontro tra i Vendicatori e Thanos. Per ora non ci sono ancora indizi concreti riguardanti il modo in cui nel film diretto dai fratelli Russo gli Avengers cercheranno di sconfiggere il Titano, vendicare i caduti e forse farli ritornare "in vita", tuttavia le ipotesi più accreditate parlano di viaggi nel tempo e nel Regno Quantico. I due registi hanno però assicurato che i fan non hanno idea di ciò che li aspetta e che è stato ideato per loro in collaborazione con gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely.

Ant-Man: Paul Rudd vicino alla sua tuta

Ma durante il tour promozionale, a Chris Hemsworth e Paul Rudd è stato chiesto di fare un tuffo nel passato. Quali sono stati i loro momenti preferiti nel MCU? L'interprete di Ant-Man ha raccontato il suo primo approccio con un film 'corale' e la sua passione per lo scudo di Captain America:

"Ce ne sono molti [di bei momenti], ma la prima volta che ho girato con tutti loro in Captain America: Civil War è stato spettacolare, perché già avevamo girato Ant-Man ma era un piccolo mondo a parte, all'improvviso ho visto tutti quanti nei loro costumi ed è stato fantastico. Una volta c'era Chris Evans ed è dovuto scappare al bagno, allora ha chiesto all'assistente scenografo di reggergli lo scudo. Una volta uscito dalla stanza sono andato e gli ho chiesto 'Posso provarlo?'. L'ho provato ed è stato fenomenale."

Chris Hemsworth, invece, ha raccontato un dolce aneddoto su Thor: Ragnarok e un bambino che gli ha regalato una delle battute del film:

"Quando stavamo girando Thor: Ragnarok, avevamo un piccolo fan sul set, che non stava molto bene di salute in quel periodo, ed è venuto a trovarci. Stavamo girando la scena con Hulk e Thor nell'arena. Poi, nel momento in cui io guardavo Loki, il bimbo è intervenuto e ha detto 'Perché non gli dici 'è un collega di ufficio?'. Ci ha regalato questa battuta ed è diventata una delle migliori del film!"