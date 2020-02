Avengers: Chris Hemsworth diventa Loki in una nuova immagine!

La star degli Avengers, l'amatissimo Chris Hemsworth è apparso nei panni di Loki in una nuova immagine in cui va a sostituirsi al personaggio interpretato sul grande schermo da Tom Hiddleston.

Da quando Avengers: Endgame ha dato una svolta al Marvel Cinematic Universe, i fan si sono chiesti quando riusciranno a rivedere i fratelli di Asgard insieme. Purtroppo non ci sono in previsione incontri di alcun tipo tra il Thor di Chris Hemsworth e il Loki di Tom Hiddleston. Allora qualche fan si è chiesto: cosa accadrebbe se improvvisamente i due si scambiassero i ruoli? Il nuovo artwork dell'artista digitale Jakub Maslowski ha immaginato come sarebbe stato Chris Hemsworth nei panni di Loki:

Il prossimo progetto del Marvel Cinematic Universe con Thor sarà Thor: Love and Thunder. Il regista Taika Waititi, parlando del progetto, ha dichiarato: "Sarà più grande, coraggioso e luminoso. Gli spettatori devono attendersi delle cose folli nel film. Il prossimo film di Thor che sto realizzando, in pratica, ci permette di lanciarci di nuovo in questo film all'insegna dell'avventura. Ed è quello che ho amato realmente nel girare Ragnarok, sentivo che stavamo davvero semplicemente mettendo Thor alle prese con un'avventura davvero fantastica. Ci sono sempre nuove cose da vedere e fare e in questo caso penso che raddoppieremo tutti questi elementi e il film sarà più grande, più coraggioso e più luminoso. Ci saranno davvero delle cose folli nel film".

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani il 5 novembre 2021 e avrà come protagonisti Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, impegnata anche in una versione al femminile di Thor.