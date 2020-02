Avengers: Age of Ultron, stasera su Rai2 il film Marvel

I Vendicatori tornano in TV stasera su Rai2 alle 21:20 con Avengers: Age of Ultron, il secondo film corale dei supereroi Marvel arrivato nelle sale nel 2015.

Avengers: Age of Ultron torna in tv stasera su Rai2 alle 21:20 dopo la decisione della rete di annullare la messa in onda dello speciale sull'epidemia da Coronavirus "Il nemico invisibile", condotto da Annalisa Bruchi.

I nostri Vendicatori attaccano la base dell'Hydra a Sokovia per recuperare lo scettro di Loki. In quella stessa base il barone Strucker conduce esperimenti su alcuni esseri umani utilizzando lo scettro: i Vendicatori vengono infatti attaccati dai gemelli Maximoff, Pietro, dotato di super velocità, e Wanda, capace di controllare la mente. Il gruppo riesce alla fine ad avere la meglio su di loro e a recuperare lo scettro. Una volta tornati alle Avengers Tower, Tony Sark e Bruce Banner scoprono che nello scettro c'è un'intelligenza artificiale che decidono di usare per completare il programma di difesa Ultron. Tuttavia quando Ultron si attiva distrugge J.A.R.V.I.S., l'intelligenza artificiale di Sark, e attacca la squadra. Ultron fugge a Sokovia portando via lo scettro, costruisce un'armatura per se stesso e per la sua squadra di robot e si allea con i gemelli Maximoff per annientare gli Avengers. Iron Man, Thor, Captain America, Vedova Nera e Hulk si rifugiano nella fattoria di Occhio di Falco, ma vengono raggiunti da Nick Fury che li convince a scontrarsi con il terribile Ultron.

Tornano tutti i 6 Vendicatori e torna Joss Whedon alla regia che regala azione, spettacolo, ritmo e il solito umorismo, orchestrando il tutto con la consueta sapienza. Tuttavia, nonostante questo e nonostante il nuovo smalto di cui godono alcuni dei protagonisti, come Hulk (Mark Ruffalo), Vedova Nera (Scarlett Johansson) o Occhio di Falco (Jeremy Renner), l'eccessiva fretta nel gestire alcune storyline (per esempio quella di Thor) finisce per penalizzare quello che forse, a tutt'oggi, è il più debole tra i film corali dei Vendicatori. Anche dal punto di vista degli incassi.