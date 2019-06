Avengers 5: Marvel Studios lo sta già preparando?

Secondo un rumor comparso su Reddit, Avengers 5 sarebbe già in preparazione presso i Marvel Studios.

Anche se Marvel ha presentato Avengers: Endgame come gran finale della Infinity Saga, sembra che il franchise non si fermerà qui. Un post su Reddit che apparterebbe, come verificato dai moderatori del sito, a qualcuno che ha un ruolo di primo piano nell'industria, suggerirebbe che gli eroi più potenti della Terra avranno un quinto capitolo della saga a loro dedicato che potrebbe occupare lo slot del 29 luglio 2022 nelle uscite Marvel.

Solo il tempo confermerà se questo rumor ha basi reali. Chiarimento che potrebbe già avvenire il mese prossimo nel corso del San Diego Comic-Con, quando Kevin Feige presenterà presumibilmente la line-up della Fase 4 dell'MCU. Possiamo però affermare con certezza che Avengers: Endgame ha concluso il viaggio di Iron Man, Captain America e Black Widow, perciò il futuro team degli Avengers sarà diverso da quello conosciuto finora. A quanto possiamo ipotizzare finora, Captain Marvel dovrebbe un ruolo centrale, in più si parla già dell'arrivo di un film sugli Young Avengers o Dark Avengers. Restiamo in attesa di saperne di più.

