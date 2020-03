Avengers 5: Captain Marvel diventerà una villain?

Avengers 5 potrebbe vedere Captain Marvel non più in veste di eroina bensì di villain. La notizia, apparentemente priva di conferme, potrebbe trovare fondamento in un recente arco di fumetti Marvel che coinvolge Carol Danvers.

Captain Marvel: Un'immagine dal primo teaser trailer

Da quanto sappiamo finora, il futuro del Marvel Cinematic Universe sarà (anche) nel segno di Captain Marvel. L'eroina, lanciata da un solo a lei dedicato e ricomparsa poi in Avengers: Endgame è una dei Vendicatori più potenti e in molti hanno predetto che sarà proprio lei a guidare la A-Force e addirittura il nuovo team degli Avengers nel futuro dell'MCU.

Secondo We Got This Covered, che cita fonti anonime, lo studio avrebbe in serbo ben altro per Carol Danvers, trasformandola in cattiva in Avengers 5. Un recente arco dei fumetti Marvel mostra infatti una Carol Danvers temporaneamente malvagia perché posseduta da un'entità malefica proveniente dallo spazio. Un plot simile a quello che coinvolge Jean Grey trasformandola in Fenice Nera. Carol potrebbe così diventare potentissima, ma la forza si volgerà al male. La risoluzione dovrebbe poi rappresentare il fulcro di Captain Marvel 3, per adesso ancora tutto da confermare.

I rumor diffusi finora si sono concentrati su Kang il Conquistatore come possibile villain dell'MCU futuro, ma per il momento Kevin Feige e i suoi collaboratori mantengono il più stretto riserbo sulle sorprese che attendono i fan Marvel.