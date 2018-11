Avengers 4: Robert Downey Jr. festeggia Halloween con delle zucche speciali!

Per festeggiare Halloween 2018 è d'uopo fare ricorso ad addobbi curiosi e macabri, e Robert Downey Jr. non è stato da meno: l'attore americano, noto per la sua interpretazione nei panni di Tony Stark/Iron Man nei film del Marvel Cinematic Universe, ha infatti pubblicato su Twitter un simpatico scatto delle zucche un po' fuori dal comune con cui ha scelto di passare la serata del 31 ottobre.

Ciascuna delle zucche rappresenta una delle Gemme dell'Infinito, gli oggetti cosmici con cui Thanos ha annientato metà delle forme di vita nell'universo alla fine di Avengers: Infinity War, e i loro rispettivi contenitori. Nell'ordine, si vedono una zucca blu (il Tesseract-Gemma dello Spazio), una verde (l'Occhio di Agamotto-Gemma del Tempo), una rossa (l'Etere-Gemma della Realtà), una viola (la sfera che conteneva la Gemma del Potere) e una gialla (lo scettro di Loki-Gemma della Mente). Quella arancione dovrebbe, in teoria, riprodurre le fattezze di Teschio Rosso, che in Infinity War era il custode della Gemma dell'Anima. Downey Jr. ha ironizzato sulla natura potenzialmente letale delle Gemme, accompagnando la foto con la didascalia "Sono ancora Gemme dell'Infinito se le butto via il giorno dopo Halloween?".

Are they still infinity stones if they get thrown out the day after Halloween? pic.twitter.com/T6xo9nR9Ii — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 31 ottobre 2018

Le Gemme avranno un ruolo importante in Avengers 4, ancora senza titolo ufficiale, che uscirà nelle sale italiane il 25 aprile 2019 e metterà in scena il tentativo dei nostri eroi di riportare il mondo a com'era prima dell'intervento di Thanos. E a proposito, se volete saperne di più, non perdetevi il nostro approfondimento sui segreti e la storia delle Gemme dell'Infinito. Per alcuni attori con i contratti in scadenza si tratterà dell'ultimo film Marvel in cui appariranno, e tra questi c'è anche Downey Jr., che il prossimo anno si congederà dal MCU dopo essere stato Stark in ben otto film della saga dal 2008 a oggi: tre lungometraggi dedicati alle avventure in solitario di Iron Man, quattro come membro degli Avengers, e come antagonista o comprimario in Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming.