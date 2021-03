Avatar: Stephen Lang apre al suo ritorno nei sequel

Senza dubbio, quello del colonnello Miles Quaritch è uno dei personaggi principali di Avatar. Quaritch è stato portato in scena da Stephen Lang che, in occasione di una chiacchierata con ComingSoon.net, ha parlato del suo lavoro insieme a James Cameron, di Avatar e del suo ritorno nei nuovi film del franchise.

Una scena del film Avatar con l'attore Stephen Lang che interpreta il Col. Quaritch

I sequel di Avatar vedranno il ritorno di molti attori che hanno già recitato nel film diretto da James Cameron nel 2009. Tra loro, trova posto Stephen Lang. La notizia è abbastanza sorprendente, considerando il fatto che il suo personaggio decede alla fine del primo film. A proposito del suo ritorno nei nuovi film del franchise, l'attore ha dichiarato: "Credo che si tratti di un personaggio assai affascinante. Senza dubbio, se Jim lo ha voluto far tornare aveva un motivo ben preciso. Sarà interessante assistere al suo sviluppo. Ogni personaggio influenza la vita di sceneggiatori, registi e interpreti. Ovviamente, ognuno di noi deve osservare e capire quale possa essere l'arco evolutivo o regressivo di un determinato personaggio".

Al momento non è ancora chiaro in che modo il colonnello Miles Quaritch possa tornare in vita. Certo è che il fatto che Avatar racconti un mondo fantascientifico di esseri umani e connessioni con giganteschi avatar blu può aiutare la sospensione dell'incredulità da parte dello spettatore.

A ritornare nel cast del secondo episodio del franchise non sarà soltanto Stephen Lang ma anche Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald e Sigourney Weaver. Tra i nuovi membri del cast, invece, si annoverano i nomi di Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel e CJ Jones. Inizialmente prevista per il 17 dicembre 2021, la distribuzione di Avatar 2 è slittata di un anno. Il film arriverà in sala a partire dal 16 dicembre 2022 grazie a Walt Disney Studios.