Avatar: Sigourney Weaver continuerà ad apparire nella saga di James Cameron?

Con i suoi record al box-office e le nomination agli Oscar, il franchise di Avatar è diventato uno dei più prolifici di sempre. I due film usciti finora e portati in scena da James Cameron, hanno trasportato il pubblico nel mondo alieno di Pandora per due decenni e il terzo film, Avatar: Fire & Ash, è previsto per il 2025.

Cameron ha confermato di avere in programma almeno altri due film del franchise e ora sappiamo che almeno un membro del cast farà ritorno. Sigourney Weaver, che ha interpretato Grace Augustine in Avatar e Kiri in Avatar: La via dell'acqua, ha recentemente parlato del suo lavoro nel franchise in un'intervista concessa a Deadline.

Quando le è stato chiesto se farà una qualche apparizione anche nel quarto e nel quinto film, attualmente ancora senza titolo, la Weaver ha confermato: "Sì, credo di poterlo dire".

Avatar: la via dell'acqua, un'inquadratura

"Ricordo di aver letto la sceneggiatura del primo Avatar con queste persone blu con le orecchie a punta e la coda che cavalcavano queste creature attraverso montagne fluttuanti... Non riuscivo a immaginare che tutto questo sarebbe stato girato", ha raccontato la Weaver a proposito del suo lavoro sul franchise.

Avatar 3 introdurrà due nuove tribù Na'vi

"Onestamente non riuscivo a immaginare come avrebbe potuto realizzare un film che avesse questo aspetto e questi elementi. Ma sono molto contenta per Jim e per il successo di questi film, che ci ha permesso di continuare a realizzarli. Ho appena finito di lavorare ad Avatar 3 all'inizio di questo mese, in realtà, e penso che la serie continuerà a crescere e ad essere sempre più profonda...".

"Sono già stati scritti", ha risposto Weaver a proposito di Avatar 4 e 5. "Sappiamo di cosa parleranno. Sono davvero buoni. Ma Jim sta ancora completando il terzo. È bello stare lì in attesa di poterli vedere".