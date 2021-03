Avatar, il film di James Cameron esce di nuovo in sala in Cina: supererà Avengers: Endgame al botteghino?

Qui in Italia dovremo aspettare ancora un po' per poter tornare al cinema, ma in Cina la situazione è ben diversa, tanto che per il prossimo venerdì è stata annunciata la re-release di uno dei titoli più popolari del grande schermo: Avatar di James Cameron.

La pellicola uscita nel 2009 era stata da poco detronizzata nella classifica dei più grandi successi di botteghino di sempre (con 2.790 miliardi di dollari incassati) da un altro blockbuster, Avengers: Endgame, che nel 2019 aveva totalizzato 2.797 miliardi di dollari superando proprio Avatar.

Adesso, tuttavia, considerato lo stato del settore dell'intrattenimento, è divenuto sempre più frequente, soprattutto in mercati come quello cinese, utilizzare i titoli più popolari per riportare il pubblico in sala e rimettere in moto l'industria dopo il disastro causato dalla pandemia.

E quale occasione migliore per riproporre sia in 3D che in Imax 3D uno dei film che più ha catturato il cuore del popolo cinese, e che come ci ricorda THR, all'epoca del suo debutto nelle sale fece registrare il più grande incasso in un giorno feriale nella storia del boxoffice nazionale. Se poi pensate al fatto che Cameron prese in considerazione l'idea di co-produrre i sequel in Cina proprio per via dell'enorme popolarità di cui gode la pellicola nel paese...

E a proposito di sequel, continuano i lavori sul set di Avatar 2 e 3, che salvo nuovi spostamenti di calendario, dovrebbero arrivare nelle sale rispettivamente a dicembre 2022 e 2024, mentre il 4 e il 5 nel 2026 e nel 2028.