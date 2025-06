Avanti un Altro perde il suo Bonus? Daniel Nilsson arrestato per aggressione alla compagna

Brutte notizie per Daniel Nilsson, il celebre Bonus del programma Avanti un Altro. Il modello e volto amatissimo del quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, come riportato dal Corriere della sera e dal sito La primalinea, è finito al centro di una vicenda giudiziaria che rischia di compromettere seriamente la sua carriera in Italia.

La lite con la compagna degenera e scattano le manette

Sabato 28 giugno, Nilsson si trovava in una struttura a Breuil-Cervinia quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un violento litigio con la compagna - la figlia dell'ambasciatore italiano a San Marino, Fabrizio Colaceci. Durante lo scontro, il 45enne svedese avrebbe alzato le mani aggredendo fisicamente la giovane.

Alcuni presenti, assistendo alla scena, hanno immediatamente contattato i carabinieri. I militari sono intervenuti rapidamente sul posto per calmare l'uomo, raccogliere le testimonianze e ascoltare il racconto della fidanzata. Pare, tra l'altro, che quello accaduto nel weekend non sia purtroppo un episodio isolato.

Daniel Nilsson con Paolo Bonolis ad Avanti un Altro

A seguito degli accertamenti, per Nilsson sono scattate le manette. L'ex giocatore di hockey su ghiaccio è stato trattenuto in una camera di sicurezza, dove ha trascorso la notte in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, fissata già per questa mattina, lunedì 30 giugno, al Palazzo di Giustizia di Aosta. Sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere se confermare o meno la misura cautelare nei suoi confronti.

Chi è Daniel Nilsson: dall'hockey al successo in TV con Avanti un Altro

Originario di Malmö, in Svezia, ha abbandonato la carriera da sportivo per trasferirsi in Italia, dove ha trovato grande popolarità prima come modello e poi, soprattutto, come protagonista del segmento del "Bonus" nel preserale di Canale 5 Avanti un Altro, diventando uno dei volti più riconoscibili e amati del programma.

Una vicenda che lascia senza parole non solo i fan della trasmissione, ma anche tutto il mondo dello spettacolo, che ora attende l'esito dell'udienza per capire quale sarà il destino giudiziario e professionale di Daniel Nilsson.