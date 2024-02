Austin Butler ricorda quando sognava di interpretare James Bond:'Ma cosa avevo in testa?'

Dopo il successo nel ruolo di Elvis Presley, Austin Butler prosegue il proprio periodo d'oro a Hollywood con il ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen in Dune - Parte due di Denis Villeneuve. Ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Butler ha condiviso un estratto del suo servizio fotografico per la copertina di Teen Vogue 2012 in cui esprimeva interesse per il ruolo di James Bond.

"È pazzesco, a cosa stavo pensando? Sono cresciuto amando James Bond" ha esordito Butler, che sollecitato da Fallon sul fatto che potrebbe rappresentare un'ottima opzione per il futuro Bond, ha risposto:"No, dovrebbe essere britannico". Austin Butler è californiano, nativo di Anaheim.

60 anni di Bond

In sessant'anni di storia cinematografica, James Bond non è mai stato interpretato da un attore americano. Tuttavia, non tutti erano britannici: George Lazenby, protagonista di Al servizio segreto di Sua Maestà nel 1969 era australiano. Tecnicamente, anche Pierce Brosnan non è britannico, in quanto nativo di Drogheda, in Irlanda.

Nonostante esistano dei precedenti non britannici, sinora non è ancora stato scelto un attore americano per il ruolo, e anche tra i nomi che circolano non ci sono americani tra i favoriti; da Aaron Taylor-Johnson a Jack Lowden, da Damson Idris a James Norton e Regé-Jean Page, si tratta di attori non statunitensi. Per quanto riguarda Bond 26, il nuovo film del franchise, la produttrice Barbara Broccoli ha dichiarato recentemente che i lavori non sono ancora iniziati.