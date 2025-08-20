Austin Butler rischia una costola sul set di Caught Stealing: Darren Aronofsky l'ha messo a dura prova

Il protagonista di Elvis e Dune 2 ha raccontato le difficoltà delle riprese del nuovo film di Darren Aronofsky, tra scontri fisici, acrobazie senza controfigura e un episodio che lo ha portato a rischiare seriamente un infortunio.

Il talento di Austin Butler non si limita alla recitazione: l'attore candidato all'Oscar è noto anche per la dedizione con cui affronta le proprie acrobazie sul set, senza tirarsi indietro davanti a scene fisicamente impegnative. In una recente intervista a Men's Health, la star ha raccontato un episodio avvenuto durante le riprese di Caught Stealing, il nuovo film diretto da Darren Aronofsky, in cui ha rischiato di rompersi una costola durante una violenta sequenza di lotta.

La scena che ha messo alla prova Austin Butler

Parlando dell'intensità del lavoro sul set, Butler ha spiegato che Aronofsky lo ha spinto al limite con inseguimenti, scontri corpo a corpo e cadute violente.

Caught Stealing: Matt Smith e Austin Butler sul set

In particolare, l'attore ha ricordato una scena con Nikita Kukushkin, interprete di uno dei criminali russi del film: inizialmente restio a colpirlo con troppa forza, alla fine ha finito per spingersi oltre, arrivando a dargli una testata così potente da rischiare di fratturargli una costola. "È stato un colpo incredibile, per un attimo ho pensato di essermi fatto davvero male", ha confessato Butler.

Un altro momento critico è arrivato quando il personaggio di Butler viene scaraventato su un tavolo da Bad Bunny e da altri attori della scena. La produzione aveva preparato un tavolo in gommapiuma per attutire i colpi, ma Aronofsky non era convinto del risultato visivo. La soluzione è stata sostituirlo con un vero tavolo di legno: "Ogni volta che mi lanciavano sopra non avevo protezioni, perché non potevo nascondere nulla sotto i vestiti. Alla fine ho accettato i lividi pur di rendere la scena più realistica".

Un paragone con Tom Cruise e l'ironia dell'attore

Nonostante la fatica e i rischi, Butler ha affrontato il racconto con ironia, dichiarando di sentirsi "ridicolo" a paragonare le proprie acrobazie con quelle di Tom Cruise. "Io mi lamento per essere stato sbattuto contro un tavolo, mentre lui vola appeso a un aereo. È su un altro livello", ha scherzato l'attore, dimostrando anche una certa autoironia nel riconoscere i limiti delle proprie esperienze da stuntman.

The Bikeriders: Austin Butler in una foto

Caught Stealing, che uscirà nelle sale il 27 agosto, vede Butler nei panni di Hank Thompson, un ex giocatore di baseball che si ritrova improvvisamente trascinato in un pericoloso intrigo criminale nella New York degli anni '90. Accanto a lui ci sarà anche Zoë Kravitz, in un cast che promette tensione e azione ad alto tasso di adrenalina. La pellicola segna inoltre una nuova collaborazione di rilievo per Darren Aronofsky, regista capace di coniugare intensità drammatica e realismo visivo.