Aurora Ramazzotti ha partorito: Cesare è il nome del nipote di Eros e Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti ha partorito, oggi è nato il primogenito della figlia di Eros e Michelle Hunziker: Cesare è il nome che la ragazza e Goffredo Cerza hanno scelto per il neonato

Aurora Ramazzotti ha partorito poche ore fa, lei e il compagno Goffredo Cerza sono diventati genitori: la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha avuto un maschietto. L'annuncio è arrivato con un post pubblicato dall'influencer su Instagram. Il nome scelto per il nuovo arrivato è stato Cesare, smentendo chi aveva anticipato che sarebbe stato Eros Jr, come omaggio al celebre nonno.

Nella foto, in bianco e nero, pubblicata su Instagram si vede Goffredo Cerza toccare con il suo pugno quello del neonato, nella caption si legge "BFFs". Lo scatto è stato condiviso da Michelle Hunziker che nelle sue storie di Instagram ha scritto: "E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita"

La foto è stata commentata anche da altri personaggi del mondo dello spettacolo, amici di Aurora. "Amore tanti auguri a voii", ha scritto Elettra Lamborghini. Tommaso Zorzi, amico di Aurora dai tempi della scuola, ha scritto: "Non puoi capire l'effetto che mi fa. Che meraviglia amore". "Si vola, buon viaggio tesori", ha detto Levante. Altri, come Elisabetta Gregoraci, hanno commentato con semplici cuori.

La notizia sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti fu anticipata da Chi, una scelta inopportuna in quanto non erano passati i canonici tre mesi. Pochi mesi dopo, lo stesso Alfonso Signorini criticò la sua voglia di scoop. "Se lo avessi saputo non avrei pubblicato la notizia, ma mi dicono che ora va tutto bene e che lei sia felicissima", confessò al Corriere della Sera.

In una delle sue ultime apparizioni televisive, durante Michelle Impossible, Aurora Ramazzotti parlò dell'amore per suo padre e della reazione di Eros Ramazzotti quando gli comunicò di essere incinta: "Ho preso una maglietta con scritto 'nonno loading' e lui ha si è buttato sul letto senza parole, è svenuto", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.