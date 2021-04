Audrey Hepburn: Jacqueline Hoyt firmerà la miniserie sulla vita della diva prodotta da Wildside

A due anni dall'annuncio dell'arrivo di una miniserie sulla vita di Audrey Hepburn, è stato annunciato da Variety l'ingaggio della sceneggiatrice di The Good Wife Jacqueline Hoyt per firmare la serie biografica che sarà prodotta dall'italiana Wildside.

Audrey Hepburn elegantissima in una scena di Colazione da Tiffany

La serie sarà basata su un trattamento del figlio di Audrey Hepburn, Luca Dotti, il cui padre era lo psichiatra italiano Andrea Dotti, sposato con l'attrice per 10 anni a partire dal 1970, e del giornalista e scrittore italiano Luigi Spinola. Il duo aveva già lavorato insieme alla co-autrice del bestseller del 2015, Audrey at Home, che conteneva aneddoti ed estratti dalla corrispondenza dekka Hepburn con le sue ricette e fotografie di famiglia inedite per creare un'opera parte biografia parte libro di cucina.

"Luca e Luigi hanno esplorato la singolarità della personalità di Audrey. La musa, la madre e l'impegno umanitario sono tutti strettamente legati a una ragazza che non ha mai smesso di essere stupita dal dono della vita" ha dichiarato Wildside riguardo al libro.

Audrey sarà prodotto dai CEO di Wildside Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa con Ludovica Damiani, che per prima ha iniziato a sviluppare il progetto insieme a Dotti e Spinola. Wildside ha all'attivo successi come The Young Pope di Paolo Sorrentino e il seguito The New Pope, nonché l'acclamato dramma L'amica geniale.

