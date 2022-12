Attrazione fatale: Lizzy Caplan e Joshua Jackson nella prima foto della serie reboot

Paramount+ ha diffuso la prima foto ufficiale della serie reboot Attrazione fatale (via EW), mostrando i due protagonisti Lizzy Caplan e Joshua Jackson faccia a faccia.

La serie torna a raccontare la storia del thriller di Adrian Lyne del 1987 dove Michael Douglas interpretava un marito fedifrago perseguitato dall'amante Alex, interpretata da Glenn Close, la quale non accetta l'idea che l'uomo abbia scelto di restare con la moglie.

"Ho letto molto sul film e Glenn Close ha parlato dell'empatia che aveva per Alex, e di come sentiva che Alex non fosse cattiva, ma fosse fuori controllo, cosa con cui sono decisamente d'accordo perché non credo nel male" ha dichiarato la creatrice della serie Alexandra Cunningham a EW. "Glenn ha parlato di come, quando stava lavorando al personaggio di Alex, ha portato la sceneggiatura a due diversi psichiatri, e nessuno dei due ha parlato di malattia mentale perché erano gli anni '80 e nessuno lo faceva. È diventata una tale sostenitrice della salute mentale da allora, e mi rattrista che abbia affermato di sentirsi responsabile di gran parte dello stigma nei confronti della malattia mentale nella cultura pop a causa della sua interpretazione di Alex. Ha anche detto che sentiva che sarebbe stato interessante letteralmente raccontare la stessa identica storia, ma dal punto di vista di Alex, e così mi è venuta l'idea giusta".

Alexandra Cunningham ha iniziato a scrivere lo show e peer tutto il tempo aveva in mente una sola attrice, Lizzy Caplan, la quale ha aderito prontamente. Grande fan del film, Caplan ha capito subito che c'era altro da esplorare: "Nel film, Alex è la cattiva della storia e Dan è l'eroe, non c'è nessuna zona grigia. Oggi, il pubblico è cambiato così tanto, non siamo più pronti a credere in questa storia di donna malvagia. È chiaramente malata di mente, ma non è un aspetto che viene davvero toccato nel film".

Il ruolo di Michael Douglas è andato invece alla star di The Affair Joshua Jackson.

Fatal Attraction arriverà su Paramount+ nel corso del 2023.