Atto di fede stasera su Rai 1: trama e cast del film tratto da una storia vera

Stasera su Rai 1 alle 21:30 appuntamento con Atto di fede, film diretto nel 2019 dall'esordiente Roxann Dawson e ispirato a una storia vera, raccontata nel libro di Joyce Smith "The Impossible: The Miraculous Story of a Mother's Faith and Her Child's Resurrection".

La trama

Atto di fede racconta la storia della famiglia Smith, Joyce - una donna molto religiosa - suo marito Brian e il figlio quattordicenne John, un ragazzo del Guatemala adottato dagli Smith. Nonostante i genitori adottivi siano amorevoli e cerchino di dare tutto il supporto possibile a John, lui ha delle difficoltà a superare il trauma dell'abbandono da parte dei suoi genitori biologici. Questo porta talvolta a degli screzi con gli insegnanti e con i genitori. Il suo allenatore di basket, uno sport nel quale John ha molto talento, lo avverte che lo metterà in panchina se i suoi voti continueranno a peggiorare. Durante una mattina di gennaio, quando la comunità di Lake St. Louis in Missouri si ritrova sepolta nella neve, John e due amici vanno a giocare sul lago ghiacciato e non danno ascolto agli avvertimenti di un vicino che li spinge ad andare sulla riva, perchè il ghiaccio è troppo pericoloso e potrebbero cadere in acqua.

Il vicino era preoccupato a ragione: il ghiaccio sottile del lago si spacca e i tre cadono in acqua. Soltanto John non riesce a risalire a galla e a essere soccorso dal pronto intervento che è stato chiamato dal vicino premuroso. Uno dei due sub, Tommy Shine, riesce a ripescare John, che nel frattempo è rimasto quindici minuti sott'acqua. Portato d'urgenza al pronto soccorso, nonostante sia ormai senza battito, i dottori cercano di fare del loro meglio per rianimare il ragazzo, ma senza alcun esito. A questo punto il Dr. Sutterer si rivolge alla famiglia dicendo che è giunto il momento di dire addio a John, ma Joyce, distrutta dal dolore e dallo shock, non ne vuole sapere e comincia a pregare ad alta voce affinché Dio ascolti le sue preghiere e riporti indietro suo figlio. Ormai è trascorsa un'ora da quando John è finito nelle acque ghiacciate del lago, un'ora senza battito cardiaco, ma incredibilmente mentre Joyce sta pregando i monitor registrano una pulsazione. John viene tenuto in coma farmacologico e i genitori si consultano con un esperto, il Dr. Garrett, il quale ha visto e trattato molti casi simili e ha pochissime speranze per John.

Joyce diventa ossessionata dalla condizione di suo figlio, arrivando a scontrarsi con suo marito e con lo staff medico, ma alla fine capisce che deve accettare la realtà e con un'ultima preghiera si affida alle mani di Dio quale che sia l'esito finale. I medici decidono di interrompere ogni cura che a questo punto è solo dannosa per gli organi di John ma il ragazzo riprende conoscenza piano piano e dopo qualche giorno viene dimesso dall'ospedale. Il suo ritorno alla comunità sarà difficile perchè non tutti accettano questo "miracolo" con gioia, ci sono molte persone che si chiedono perchè proprio lui è stato risparmiato e non altri che magari hanno perso una persona cara. Con calma e pazienza John ritrova il suo passo e si riconcilia con le persone che aveva allontanato, continuando la sua vita con un rinnovato senso di ottimismo e un solido percorso da seguire.

Il cast

Chrissy Metz interpreta la protagonista Joyce Smith, Josh Lucas è suo marito Brian Smith, Topher Grace è il reverendo Jason Noble. Mike Colter interpreta Tommy Shine, Marcel Ruiz è John Smith, Sam Trammell è il dott. Kent Sutterer e Dennis Haysbert interpreta il dott. Garrett.