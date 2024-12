Attack on Titan: The Last Attack, Crunchyroll distribuirà il film nelle sale italiane

La casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo ha confermato la distribuzione nelle sale (anche italiane) dell'ultimo capitolo della saga

Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, ha annunciato oggi al CCXP di aver acquisito i diritti per le sale nordamericane e per alcune sale internazionali (Italia inclusa!) del film dark epic fantasy Attack on Titan: The Last Attack.

Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment porteranno al cinema l'esperienza cinematografica che combina i capitoli finali dell'acclamata serie anime in un unico film colossale all'inizio del 2025 (non è ancora stata annunciata una data d'uscita ufficiale).

I territori acquisiti includono: Canada, Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Brasile, Messico e altri selezionati stati dell'America Latina, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

La serie anime Attack on Titan è basata sul pluripremiato manga di Hajime Isayama. Molti anni fa, gli ultimi resti dell'umanità furono costretti a ritirarsi dietro le imponenti mura di una città fortificata per sfuggire agli enormi Titani divoratori di uomini che si aggiravano all'esterno.

Solo gli eroici membri del Corpo di Indagine osavano allontanarsi oltre la sicurezza delle mura, ma anche quei coraggiosi guerrieri raramente tornavano vivi. Coloro che si trovavano all'interno della città si aggrappavano all'illusione di un'esistenza pacifica fino al giorno in cui quel sogno fu infranto e le loro scarse possibilità di sopravvivenza si ridussero a un'orribile scelta: uccidere o essere divorati!

Un giovane bambino, Eren Yeager, perse la madre a causa di questi mostruosi Titani in quel giorno fatale, spingendolo ad arruolarsi nel Corpo di Indagine e a giurare di sconfiggere i Titani una volta per tutte.

La trama di The Last Attack

L'umanità ha sempre vissuto in silenzio, protetta da mura innalzate per difendersi dalla minaccia dei giganti, enormi creature mostruose. Il secolo di pace viene però distrutto da un attacco in città da parte di un gigante, che lascia il giovane Eren Yeager senza una madre e in cerca di vendetta.

Diversi anni dopo essersi unito al Corpo di Ricerca, Eren affronta un nemico mortale e acquisisce un'abilità speciale che cambierà per sempre il mondo come lo ha sempre conosciuto...

Dopo essersi avventurato fuori dalle mura, lontano dai propri compagni, Eren, ispirato dalle nuove verità che ha scoperto, pianifica di causare il "Boato", un terrificante piano per l'estinzione totale di ogni essere vivente. Con il destino del mondo sul filo del rasoio, un gruppo misto di vecchi alleati e nemici di Eren si lanciano in battaglia, decisi a porre fine al suo piano mortale.