Attack of the Hollywood Clichés, su Netflix in streaming da oggi

Attack of the Hollywood Clichés! - L'imprevedibile classifica dei momenti più prevedibili del cinema sbarca su Netflix in streaming da oggi 28 settembre!

Lo speciale di Netflix, presentato dall'attore Rob Lowe, riunirà oltre 25 personalità di Hollywood, tra cui attori, giornalisti, critici cinematografici, compositori, sceneggiatori e comici per parlare di come i cliché siano parte portante dell'industria cinematografica attuale o meno. E ne vedremo delle belle, dai più controversi, ai più ridicoli fino ai più funzionali per la storia che vanno a raccontare.

Nel trailer dello speciale vengono presentati diversi momenti visti e rivisti, come gli scontri tra macchine, le scene di scazzottate, scrivanie rovesciate durante momenti di ira... Tra i tanti titoli presi in considerazione troviamo - tra gli altri - Forrest Gump, Independence Day, Il silenzio degli innocenti, Titanic e molti altri ancora. Tra gli ospiti di Attack of the Hollywood Clichés troviamo Florence Pugh, Aisha Harris, Andie MacDowell, Andrew Garfield, Richard E. Grant, James King, Mark Strong, Jonathan Ross e i Lucas Brothers.

Attack of the Hollywood Clichés è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.