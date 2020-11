Attacco al Potere 4: Gerard Butler di nuovo star del franchise con il film Night Has Fallen

Gerard Butler riprenderà il ruolo di Mike Banning in occasione di Night Has Fallen, ovvero Attacco al Potere 4.

Attacco al potere 4 verrà realizzato: Gerard Butler riprenderà il ruolo di Mike Banning in occasione di Night Has Fallen, il nuovo capitolo del franchise action.

La conferma è stata data dalla produzione in occasione dell'American Film Market che si sta svolgendo virtualmente in questi giorni.

La sceneggiatura di Night Has Fallen sarà firmata da Robert Kamen, mentre alla regia ci sarà Ric Roman Waugh. Gerard Butler, oltre che interpretare il ruolo principale, sarà coinvolto come produttore esecutivo del film di cui, per ora, non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Le riprese si svolgeranno in Bulgaria e l'obiettivo sembra quello di replicare il successo dei capitoli precedenti che hanno portato a incassare oltre 520 milioni di dollari in tutto il mondo.

A giugno Gerard Butler aveva parlato della possibilità che venisse realizzato un quarto capitolo della storia: "Stiamo lavorando a un'idea realmente fantastica al momento, di cui non possiamo dire nulla. Penso che con tutto quello che sta accadendo nel mondo, abbiamo bisogno di lui. Deve tornare".