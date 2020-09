Attacco al potere 2: Morgan Freeman e Gerard Butler non sono mai nella stessa scena, ecco perché

Morgan Freeman e Gerard Butler non hanno mai recitato assieme per l'intera durata delle riprese di Attacco al potere 2.

Morgan Freeman e Gerard Butler non compaiono mai nella stessa scena di Attacco al potere 2. I due attori non hanno recitato assieme, per l'intera durata delle riprese della pellicola, a causa di una lunga serie di conflitti ed errori di programmazione.

Attacco al potere 2: Gerard Butler in un momento del film

Nelle scena nel corridoio della Casa Bianca il regista a utilizzato delle controfigure e i volti di Freeman e di Butler non vengono mai mostrati assieme nella medesima inquadratura.

Butler, Aaron Eckhart, Freeman, Angela Bassett e Jackie Earle Haley hanno tutti recitato in film della DC Comics. Freeman ha interpretato Lucius Fox nella trilogia del Cavaliere Oscuro. Eckhart ha interpretato Harvey Dent, sempre ne Il cavaliere oscuro. Bassett ha recitato nel ruolo di Amanda Waller in Lanterna Verde. Butler è stato il narratore de I racconti del vascello nero e Haley ha interpretato Rorshach in Watchmen.

Freeman ha dichiarato apertamente che ha girato Attacco al Potere 2 esclusivamente per soldi. In una conferenza stampa ha spiegato: "Questi film d'azione pagano bene, le ricompense sono molte: hai all'attivo un film che vedranno tutti e che farà guadagnare un sacco di soldi allo studio cinematografico, quindi decideranno presto di farne un altro e potresti essere chiamato nuovamente."