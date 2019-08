Atlanta: la serie è stata rinnovata per una quarta stagione

La serie Atlanta, creata e interpretata da Donald Glover, è stata rinnovata per una quarta stagione.

Atlanta ha già ottenuto il rinnovo per una quarta stagione che verrà girata in contemporanea con la terza a partire dalla primavera. FX ha annunciato la notizia svelando che la produzione prevede due cicli di otto puntate.

La serie Atlanta è stata creata e ha come protagonista Donald Glover, impegnato anche come produttore esecutivo in collaborazione con Paul Simms, Dianne McGunigle, Stephen Glover e Hiro Murai.

Eric Schrier, presidente di FX Entertainment, ha sottolineato: "Questo gruppo di collaboratori e il cast hanno creato una delle storie maggiormente originali e innovative di questa generazione e siamo orgogliosi di essere un loro partner.

Leggi anche: Solo, Atlanta 2 e This is America: perché Donald Glover è il personaggio del momento

Atlanta racconta la storia di due cugini che cercano di ritagliarsi uno spazio nella scena rap locale, affrontando le assurdita che le persone di colore devono sopportare nella loro città. La serie è stata creata da Donald Glover, anche protagonista nel ruolo di Earnest "Earn" Marks, ex studente di Princeton che cerca di aiutare il cugino a costruire una carriera nel rap.

Nel cast ci sono anche Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield e Zazie Beetz.