Atlanta: Donald Glover girerà le stagioni 3 e 4 back-to-back a partire da marzo

Donald Glover si prepara a fare ritorno sul set di Atlanta per girare le nuove due stagioni della pluripremiata serie FX.

La seconda stagione di Atlanta si è conclusa tre anni fa, ma adesso qualcosa si muove. La star Donald Glover dovrebbe fare ritorno sul set a marzo per girare la terza e quarta stagione back-to-back in vista di una rapida messa in onda su FX dei nuovi episodi.

Atlanta: Zazie Beetz e Donald Glover in una scena

Secondo Hollywood Reporter, la terza e la quarta stagione di Atlanta erano pronte per le riprese quando l'emergenza sanitaria ha mandato la serie in stand-by. Adesso la macchina si starebbe finalmente rimettendo in moto, e le riprese back-to-back permetterebbero una lavorazione più rapida e - si spera - priva di intoppi.

Sul piatto della bilancia interviene un altro fattore. Poche ore fa è stato annunciato l'accordo multiplo stretto da Donald Glover con Amazon Prime Video che comprenderebbe otto produzioni. La prima sarà la serie Mr. e Mrs. Smith, che Donald Glover interpreterà a fianco di Phoebe Waller-Bridge.

L'attore, produttore e sceneggiatore starebbe, inoltre, sviluppando come produttore esecutivo una serie intitolata Hive, incentrata su una cantante in stile Beyonce, firmata da Janine Nabers.

L'accordo con Amazon, a quanto pare, non dovrebbe avere conseguenze su Atlanta.