Mr. & Mrs. Smith: Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge star della serie Amazon

Phoebe Waller-Bridge e Donald Glover saranno i protagonisti di Mr & Mrs Smith, una nuova serie che verrà prodotta per Amazon, e i due attori hanno annunciato il progetto con un divertente video.

Il debutto della prima stagione avverrà sulla piattaforma di streaming Prime Video nel 2022 e sarà prodotto da New Regency.

I due attori hanno già collaborato insieme in occasione di Solo: A Star Wars Story e hanno lavorato con Amazon rispettivamente in occasione di Fleabag e Guava Island.

Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato: "Parliamo del dream team! Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge sono due dei creatori e peeformer di maggior talento. Si tratta di un vero sogno per noi, come lo sarà per i nostri spettatori in tutto il mondo, vedere queste due forze della natura collaborare".

Il comunicato prosegue sottolineando: "Mr. & Mrs. Smith è un progetto iconico e non vediamo l'ora di scoprire come Donald, Phoebe e Francesca Sloane lo renderanno proprio. Siamo elettrizzati di lavorare con loro e con dei partner così grandiosi a New Regency".

Francesca Sloane sarà coinvolta come co-creatrice e produttrice della serie insieme alle due star.

Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency hanno svelato: "Avendo avuto il piacere di collaborare con l'incredibilmente talentuoso Donald Glover, recentemente in occasione di Guava Island, abbiamo tutti iniziato a parlare di altri progetti da realizzare insieme e quando ha suggerito l'idea di un nuovo approccio e una nuova versione del film di New Regency Mr. & Mrs. Smith, abbiamo colto al volo l'occasione di realizzarlo immediatamente. Aggiungere Phoebe, e la sua casa di produzione Wells Street Films, come collaboratrice e co-star innalza il livello e rende il progetto meritevole di una nuova versione per i nuovi spettatori e i fan del film originali. Siamo così eccitati di lavorare con Donald, Phoebe, Francesca e l'intero team di Amazon Studios".

Il lungometraggio del 2005 diretto da Doug Liman ha avuto come protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie, incassando 500 milioni di dollari ai botteghini.