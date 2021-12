Atlanta 3: nel teaser trailer la gang in tour in Europa e UK

Il teaser trailer della terza stagione di Atlanta mostra Donald Glover e il resto della gang in tour in Europa e Regno Unito.

Il nuovo teaser trailer di Atlanta 3 mostra il ritorno della gang di Donald Glover e le loro disavventure mentre si trovano in tour in Europa e Regno Unito.

La seconda stagione di Atlanta si è conclusa con Earn (Donald Glover), Alfred (Brian Tyree Henry) e Darius (Lakeith Stanfield) che sono volati in Europa per un tour rap con Clark County (RJ Walker), con la partnership tra Earn e Alfred apparentemente solida. Tuttavia, Earn e Van (Zazie Beetz) sono in pausa dopo che Van si è trasferita a casa di sua madre con la loro figlia.

Il nuovo teaser sembra suggerire che la relazione della coppia non stia ancora funzionando, mentre ci sono difficoltà di comunicazione e difficoltà aeroportuali da superare.

Atlanta tornerà negli USA sulla rete FX il 24 marzo con una premiere di due episodi. In Italia la serie troverà spazio su Disney+, ma la data di uscita non è stata ancora annunbciata.