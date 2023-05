ASTRO, Cha Eun Woo ricorda Moonbin e gli dedica la cover di uno dei suoi brani preferiti (VIDEO)

La tragica scomparsa del giovanissimo membro degli ASTRO Moonbin ha riempito di tristezza l'intero mondo dello spettacolo e non solo, e ora uno dei suoi compagni d'avventura, l'idol Cha Eun Woo, ha deciso di ricordare l'amico e collega con una cover di uno dei suoi brani preferiti. Guardiamo insieme il video.

Ancora si fa fatica a credere alla morte di Moonbin, una delle stelle più amate del K-pop venuta a mancare lo scorso aprile a soli 25 anni. E mentre i fan degli ASTRO, gli AROHA, si fanno forza a vicenda tramite social, la famiglia, gli amici e gli altri idol - e in generale i professionisti del settore - stanno elaborando il lutto ognuno a proprio modo.

Tra questi vi è anche Cha Eun Woo, grande amico e compagno di band di Moonbin, che dopo un lungo silenzio sui social, torna a postare su Instagram condividendo alcuni momenti in compagnia di Moonbin, assieme al video della cover di "Stalker" dei 10cm, uno dei brani preferiti dal ragazzo.

Nella clip condivisa nelle storie, accompagnata dalla caption "Il mio amico", vediamo Moonbin cantare il brano al karaoke. In seguito è poi stata pubblicata su YouTube la versione completa della cover da parte di Cha Eun Woo, tra l'altro, come ricorda anche Soompi, in concomitanza con l'anniversario del debutto degli ASTRO (avvenuto nel 2016).