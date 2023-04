Moonbin è morto a 25 anni, il cantante coreano della boy band Astro si sarebbe suicidato

Moonbin, membro della boy band sud coreana, è morto all'età di 25 anni nella serata di mercoledì 19 aprile. Secondo le prime indiscrezioni il giovane si sarebbe suicidato.

Il manager del cantante, che ha lavorato anche come attore, ha trovato il suo corpo privo di vita intorno alle 20:10, chiamando immediatamente la polizia. Le autorità della provincia di Gangnam, nei pressi di Seoul, hanno dichiarato ai mezzi di informazione: "Sembra che Moonbin si sia tolto la vita. Stiamo attualmente parlando della possibilità di un'autopsia per determinare la precisa causa di morte".

L'agenzia Fantagio, che ha la boy band Astro tra i suoi clienti, ha confermato la triste notizia dichiarando che il cantante: "è diventato ora una stella in cielo. Nonostante non si possa paragonare il dolore della famiglia che deve separarsi dal loro amato figlio e fratello, i suoi colleghi artisti e lo staff di Fantagio, che sono stati insieme a lui a lungo, stanno inoltre profondamente soffrendo per la perdita affrontando il tremendo shock e dolore".

Moon Bin era nato a Cheongju, nella provincia di Chungbuk, e aveva iniziato la sua carriera nel 2004 come modello. Nel 2006 era poi apparso nel video musicale di Balloons, brano del gruppo TVXQ.

Nel 2009 aveva poi debuttato come attore nella serie Boys Over Flowers.

Nel 2016 era quindi entrato nella boy band Astro, prendendosi una pausa dagli impegni musicali nel 2019 per motivi di salute, tornando poi nel 2020, anno in cui aveva condotto con i suoi colleghi la trasmissione Show Champion.