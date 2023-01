Asterix & Obelix, il regista sotto pressione per il film: "Il futuro del cinema francese dipenderà da questo"

Guillaume Canet, il regista di Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, ha confessato di sentire una certa pressione per l'uscita del suo film. Si tratta di aspettative nei confronti del grande pubblico e sul modo in cui potrebbe, o meno, reagire alla pubblicazione della pellicola. Pare proprio che il cinema francese stia con gli occhi e le orecchie puntate.

Durante una recente intervista all'emittente radiofonica francese France Inter., Guillaume Canet ha esternato alcune sue ansie per l'uscita di Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo nei cinema. Avere qualche preoccupazione è più che lecito, dato che il film è costato circa 70 milioni di dollari e che i media francesi lo stanno annunciando come l'evento cinematografico dell'anno.

"Stiamo appena uscendo da una pandemia. Il cinema sta migliorando ma è ancora piuttosto fragile", ha detto il regista. Canet ha aggiunto: "L'industria cinematografica sta aspettando il film. Sono tutti molto gentili con me, non c'è alcun senso di competizione, ma le persone sanno anche che se un progetto del genere non funzionerà non ce ne saranno molti altri simili in Francia".

I grandi investimenti sulla pellicola parlano chiaro. Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo si giocherà tutto nei cinema, sperando in un'accoglienza che confermi gli sforzi creativi ed economici attuati, superandoli.

"Abbiamo bisogno che le persone tornino e scoprano di nuovo il piacere di condividere una storia al cinema con le loro famiglie. L'emergere delle piattaforme streaming deve funzionare affinché tutti gli altri lavori trovino finanziamenti. Se un film come questo non funziona non ci saranno più finanziatori che metteranno soldi nel settore. C'è molta pressione", ha detto poi.

Ispirato alle opere dei creatori dei famosi personaggi, René Goscinny e Albert Uderzo, Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo si basa su una sceneggiatura originale di Philippe Mechelen e Julien Hervé. Atteso in Italia il 2 febbraio, nel suo cast troviamo: Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Zlatan Ibrahimović e Canet stesso.