Assassin's Creed: la serie live-action Netflix trova la sua protagonista femminile

La serie live-action che porterà sugli schermi di Netflix le avventure di Assassin's Creed ha trovato la sua protagonista femminile.

Nel progetto realizzato in collaborazione con Ubisoft, infatti, reciterà anche Lola Petticrew, che affiancherà sul set Toby Wallace.

Cosa racconterà la serie

Lo show viene descritto come un thriller adrenalinico ambientato durante una guerra segreta tra due fazioni. La prima vuole determinare il futuro dell'umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l'altra lotta per mantenere il libero arbitrio.

I personaggi al centro della serie di Assassin's Creed saranno diversi rispetto ai videogiochi e al centro della trama ci saranno degli eventi legati a importanti eventi storici.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli del personaggio affidato a Lola Petticrew, come accaduto con l'annuncio del coinvolgimento di Toby Wallace, e bisognerà attendere ulteriori dettagli sulla trama per scoprirli.

I dettagli dello show di Assassin's Creed

Le riprese prenderanno il via nel 2026, in Italia, e gli showrunner saranno Roberto Patino e David Weiner.

Nel team della produzione ci sono poi Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones per conto di Ubisoft Film & Television (che ha stretto un accordo con Netflix nel 2020), e Matt O'Toole.

I due showrunner, quando è stato annunciato il progetto, avevano dichiarato: "Questa serie parla del valore della connessione umana, tra culture, attraverso il tempo. E di cosa rischiamo di perdere, come specie, quando queste connessioni si spezzano. Abbiamo un team straordinario con noi, tra i professionisti di Ubisoft e i nostri sostenitori in Netflix, e siamo determinati a creare qualcosa di innegabile per i fan di tutto il mondo".

Lola ha recitato nella miniserie Say Nothing targata FX, ottenendo una nomination agli Independent Spirit Award, nella serie Trespasses tratta dal romanzo di Louise Kennedy e con star Gillian Anderson, e in Furious, il nuovo progetto curato da Liz Meriwether per Hulu.