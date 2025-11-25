Assassin's Creed: Toby Wallace tra i protagonisti della serie live-action

La serie live-action ispirata al videogioco Assassin's Creed ha trovato il suo primo protagonista: Toby Wallace, già tra gli interpreti di Euphoria e Bikeriders, farà infatti parte del cast del progetto.

L'adattamento del franchise targato Ubisoft verrà realizzato per Netflix e, attualmente, è ancora nelle prime fasi dello sviluppo.

Cosa racconterà lo show Netflix

Secondo le fonti di Deadline, Toby Wallace sarà il co-protagonista di Assassin's Creed, serie descritta come un adrenalinico thriller con al centro una guerra segreta tra due fazioni; una delle due cerca di determinare il futuro dell'umanità tramite il controllo e la manipolazione, mentre l'altra lotta per mantenere il libero arbitrio.

Gli episodi proporranno dei personaggi, diversi rispetto ai videogiochi, che combattono per delineare il destino dell'umanità durante alcuni eventi importanti della storia.

Ubisoft e Netflix hanno stretto un accordo nel 2020 e le riprese delle puntate dovrebbero iniziare in Italia nel 2026, anche se per ora non è stato svelato in che mese.

La carriera di Toby

Wallace aveva già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione di The Society. L'attore, recentemente, ha recitato nei film Eden (di cui potete leggere la nostra recensione) accanto a Jude Law e Sydney Sweeney, e Inside con star Guy Pearce.

Nel 2019 Toby aveva conquistato il premio Marcello Mastroianni come Miglior Attore Emergente per la sua performance in Babyteeth - Tutti i colori di Milla.

Gli showrunner saranno Roberto Patino e David Wiener, coinvolti come produttori insieme a Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones per conto di Ubisoft Film & Television, e Matt O'Toole.