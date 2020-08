Assassinio sul Nilo: le reazioni di Gal Gadot e del cast al trailer del film

Stavolta il detective belga Hercule Poirot si sposta sul Nilo e porta con sé in questo nuovo giallo altre star di serie A, tra cui Gal Gadot. L'attrice ha condiviso il trailer del nuovo film Assassinio sul Nilo, in arrivo nel 2020, e insieme agli altri illustri colleghi, ha lasciato anche qualche commento.

First trailer for Death On The Nile!! It was such a delight to work on this project.. loved bringing this classic Agatha Christie story to life with our amazing director and dreamy cast 🚢🕵🏼💋💥 #MurderwasJusttheBeginning #DeathontheNile pic.twitter.com/s4xfqlRUuk — Gal Gadot (@GalGadot) August 19, 2020

La versione di Kenneth Branagh di Hercule Poirot, il famoso detective belga dell'autrice Agatha Christie, tornerà presto sul grande schermo per un nuovo caso. Dopo Assassinio sull'Orient Express nel 2017, è in arrivo il 23 Ottobre 2020 un adattamento cinematografico di un'altra opera dell'autrice britannica, Assassinio sul Nilo, noto in Italia come Poirot sul Nilo, anche se la versione cinematografica seguirà la traduzione Assassinio sul Nilo.

All'inizio di questa settimana, il primo trailer italiano di Assassinio sul Nilo è finalmente uscito offrendoci un primo sguardo su cosa potremmo aspettarci del suo cast stellare riunito per il giallo ambientato negli anni '30.

Al giorno d'oggi, è scontato aspettarsi che anche gli attori condividano i trailer dei film in cui ci sono, commentandoli attraverso i loro canali social. Ed è una prova anche il trailer condiviso da Gal Gadot.

L'attrice ha condiviso il trailer, commentando: "Primo trailer di Death On The Nile! È stato un vero piacere lavorare a questo progetto... ho amato riportare in vita questa classica storia di Agatha Christie, insieme a un fantastico regista e un cast da sogno."

Anche Armie Hammer e Dawn French hanno voluto dire la loro. Peccato che non abbiano detto molto. Poi abbiamo invece Russell Brand, che ha deciso di richiamare l'attenzione sui suoi capelli, mentre promuoveva Death on the Nile su Twitter:

"Sono molto felice di aver partecipato a Death on the Nile. Se ci fossero gli Oscar per i tagli di capelli, sarei sicuramente candidato!"

Come il suo omonimo materiale originale, Death on the Nile segue Hercule Poirot che viaggia in Egitto in vacanza, ma viene coinvolto in un'indagine su un omicidio a bordo di una nave che coinvolge un triangolo amoroso.

Oltre ai suddetti attori, il cast include Oltre ai suddetti attori, il cast include Tom Bateman, Annette Bening, Letitia Wright, Ali Fazal, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo e Jennifer Saunders..

È la seconda volta che vedremo una pellicola sulla storia di Death on the Nile, dato che era già uscito il film nel 1978, interpretato da Peter Ustinov (questa era la prima delle sue sei apparizioni come Hercule Poirot), Bette Davis, Mia Farrow, Maggie Smith e Angela Lansbury, tra gli altri.

Mentre Assassinio sull'Orient Express del 2017 ha ricevuto un'accoglienza altalenante da parte della critica, è andato piuttosto bene al botteghino, con un guadagno globale di 352,8 milioni di dollari, su un budget di 55 milioni di dollari.

Assassinio sul Nilo promette di fornire tanto mistero e intrigo quanto il suo predecessore, se non di più, e se il sequel avrà lo stesso successo, forse Kenneth Branagh sarà pronto per un terzo film a tema Agatha Christie.