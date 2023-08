Assassinio a Venezia: i protagonisti nei nuovi poster del film

Il film Assassinio a Venezia arriverà nei cinema italiani il 14 settembre e, nell'attesa del debutto sul grande schermo, online sono stati condivisi due nuovi poster.

Le immagini ritraggono i protagonisti della storia in due angoli della città italiana, sottolineando che "La morte era solo l'inizio".

Assassinio a Venezia: il poster del film

Il ritorno di Poirot

Il film Assassinio a Venezia si basa sul romanzo scritto nel 1969 da Agatha Christie, intitolato Poirot e la strage degli innocenti (Hallowe'en Party).

Il detective, ruolo affidato nuovamente a Kenneth Branagh, sarà così impegnato a indagare su un omicidio che avviene durante una seduta spiritica. La storia è ambientata a Venezia, dopo la seconda Guerra Mondiale. Poirot, ritiratosi a vita privata, si è trasferito nella città italiana e partecipa a una seduta spiritica in un palazzo decadente e "infestato" da presenze inquietanti. Quando uno dei presenti viene ucciso, il detective deve immergersi in un mondo di ombre e segreti.

I talenti coinvolti

La sceneggiatura dell'adattamento del romanzo è firmata da Michael Green, mentre la regia è nuovamente di Kenneth Branagh. Nel cast ci sono anche Kyle Allen (Rosaline), Camille Cottin (Call My Agent), Jamie Dornan (Belfast), Tina Fey (30 Rock), Jude Hill (Belfast), Ali Khan (6 Underground), Emma Laird (Mayor of Kingstown), Kelly Reilly (Yellowstone), Riccardo Scamarcio (L'ombra di Caravaggio), e Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once).