Assassination: Barry Levinson dirigerà Al Pacino nel thriller su JFK

La pellicola è stata scritta da David Mamet, che aveva già lavorato per Levinson in Sesso & potere.

Secondo quanto riportato da Deadline, Barry Levinson dirigerà Al Pacino in Assassination, thriller sul caso JFK scritto da David Mamet.

Mamet, due volte candidato all'Oscar e vincitore del Premio Pulitzer, era inizialmente destinato a dirigere il film, che racconta la storia di come il famigerato mafioso di Chicago Sam Giancana organizzò l'assassinio del Presidente John F. Kennedy come ritorsione per aver cercato di sconfiggere il crimine organizzato dopo che la stessa mafia aveva contribuito a portare JFK alla Casa Bianca.

Pacino interpreterà il boss mafioso Tony Accardo, mentre nel cast è presente anche Shia LaBeouf.

Il film è prodotto da Corey Large (It Follows), Jason Sosnoff (Wise Guys) e dal nipote di Giancana, Nicholas Celozzi (The Class). I produttori esecutivi sono John Burnham (Atlas Artists) e Jordan Nott.

Barry Levinson & Al Pacino ancora insieme

Le precedenti collaborazioni di Levinson e Mamet sono state la commedia Sesso & Potere, nominata agli Oscar nel 1997, che il primo ha diretto e il secondo ha co-scritto, e il film HBO Phil Spector del 2013, che Mamet ha scritto e diretto e Levinson ha prodotto. Levinson ha già diretto Pacino in tre film: Paterno, You don't know Jack - Il dottor morte e The Humbling.

Levinson ha vinto il Premio Oscar come miglior regista per Rain man - l'uomo della pioggia del 1989, con Tom Cruise e Dustin Hoffman.