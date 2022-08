Robert De Niro sarà il protagonista di Wise Guys, diretto da Barry Levinson

Robert De Niro sarà il protagonista di Wise Guys, un nuovo film che verrà diretto da Barry Levinson, il regista di Rain Man e Wag the Dog.

Il progetto, destinato alle sale cinematografiche, sarà ambientato nel mondo della mafia.

Wise Guys è stato scritto da Nicholas Pileggi, già autore del romanzo del 1985 da cui è stato tratto Quei bravi ragazzi, il film del 1990 di Martin Scorsese. Nel team della produzione del nuovo progetto ci sarà inoltre Irwin Winkler.

Robert De Niro dovrebbe interpretare nel lungometraggio diretto da Barry Levinson i personaggi di Vito Genovese e Frank Costello, due boss italo-americani che hanno guidato le rispettive famiglie. Nel 1957 Genovese aveva cercato di uccidere Costello, ma aveva fallito, pur rimanendo ferito e decidendo di ritirarsi, per quanto fosse possibile uscire dalle fila della mafia.

Le fonti di The Hollywood Reporter sostengono che l'attore avrà entrambi i ruoli.

Il progetto sarà prodotto da Warner Bros Discovery, il cui CEO David Zaslav ha sostenuto Wise Guys.

Levinson e De Niro hanno lavorato insieme anche in occasione di Wag the Dog e nel 2008 con What Just Happened.