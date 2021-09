Asia Argento e la telefonata di Raffaella Carrà dopo il caso Weinstein: "Ho ancora i brividi"

Asia Argento, ospite di A ruota libera, ha ricordato Raffaella Carrà ed il suo rapporto con l'artista scomparsa che l'ha voluta fortemente come giudice nel programma Forte forte forte. Ha quindi parlato della telefonata che la Carrà le fece quando scoppiò lo scandalo di Harvey Weinstein.

Nella giornata di ieri, domenica 26 settembre, è andato in onda un nuovo episodio di A ruota libera, il programma RAI condotto da Francesca Fialdini, in cui gli ospiti raccontano a cuore aperto alcuni momenti e rapporti della propria vita. Questa volta, ad aprirsi è stata Asia Argento, la quale ha approfittato di questa occasione per ricordare pubblicamente Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso luglio a 78 anni. Fialdini ha introdotto l'argomento indicando Raffaella Carrà come una delle tre donne che professionalmente (ma anche umanamente) hanno influenzato di più la carriera e la vita di Asia Argento. Ricordiamo, infatti, che la cantante di Tanti Auguri ha scelto proprio l'attrice romana per la giuria del suo programma Forte forte forte, andato in onda nel 2015.

"Che grande regalo della vita aver avuto a che fare con una donna così elevata, umanamente e spiritualmente", ha dichiarato Asia Argento, aggiungendo: "Ho i brividi a parlare di lei. Aveva una energia tale che quando entrava in una stanza si smuovevano le particelle. Era talmente forte. E mi fa strano dire 'era', perché sarà per sempre una stella brillante e vibrante, piena di creatività e generosità. Nel programma che facevamo voleva passare lo scettro a qualcuno capace di cantare, ballare e condurre. Di Raffaella, però, ce n'è una sola".

A quel punto la conduttrice ha chiesto ad Asia Argento: "Eravate rimaste in contatto?". L'attrice di Scarlet Diva ha quindi risposto: "Il grande dono che mi ha dato questo programma è stata proprio l'amicizia con lei. Anche se non ci vedevamo, ci scrivevamo sempre. Lei è stata una delle poche persone che, quando scoppiò tutta la storia di Harvey Weinstein, mi scrisse parole di sostegno. Anzi, mi telefonò direttamente e mi disse 'Che brutta persona che è, sii forte'. E quando sono andata a Ballando con le stelle mi scrisse 'Sei forte, tu con me ballavi' ma io le spiegavo che non era adatto a me quel programma".

In una dichiarazione rilasciata dopo la scomparsa di Raffaella Carrà, Asia Argento l'ha definita "ultraterrena" ed anche "modernissima, eppure di altri tempi". All'epoca l'attrice ha aggiunto: "Era unica, sapeva fare tutto, una star rimasta umile che nel passato amava stare da sola con pochissime persone a giocare a Burraco. Fu tra le poche a chiamarmi quando scoppiò il caso Weinstein dicendomi che avrei potuto contare su di lei".