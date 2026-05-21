Asia Argento e la sua relazione con Anthony Bourdain al centro di un film? L'attrice risponde alle ipotesi

Asia Argento è ritornata al Festival di Cannes per presentare il film Death Has No Master e, in una nuova intervista, ha parlato della possibilità che venga realizzato un progetto biografico su Anthony Bourdain.

La star della tv ha perso la vita suicidandosi nel giugno 2018, a soli 61 anni, mentre era in Francia per girare un episodio del suo show Parts Unknown.

La storia d'amore tra Argento e Bourdain

L'attrice italiana ha avuto una relazione complicata con Anthony Bourdain, come rivelato anche nella biografia non autorizzata Down and Out in Paradise scritta da Charles Leerhsen.

Asia Argento aveva inoltre ammesso che la coppia aveva affrontato vari tradimenti, sostenendo che non fosse un problema per loro. I messaggi ritrovati nel cellulare di Bourdain avrebbe tuttavia smentito le sue dichiarazioni, facendo emergere la sofferenza provata da Anthony vedendo le foto scattate dai paparazzi che ritraevano la sua compagna insieme al giornalista francese Hugo Clément.

Il conduttore televisivo e l'attrice si erano incontrati nel 2016 durante le riprese dello show televisivo ambientate a Roma. Bourdain, secondo quanto dichiarato dal regista Michael Steed, si era innamorato subito di Asia, sostenendola pubblicamente nella sua attività professionale e nelle sue campagne a sostegno del movimento #MeToo.

Negli anni successivi Anthony aveva dichiarato di essere incredibilmente felice grazie alla presenza di Asia nella sua vita, anche se non aveva intenzione di sposarsi di nuovo.

La storia di Bourdain al cinema

A24 ha ora annunciato lo sviluppo di un film dedicato alla giovinezza di Anthony Bourdain, seguendo quanto accaduto nel 1976, quando viveva e lavorava a Provincetown, nel Massachusetts.

Il film con star Dominic Sessa sarà diretto da Matt Johnson e seguirà il percorso che lo chef ha seguito verso il successo internazionale.

Rispondendo a una domanda di Deadline, Asia Argento ha dichiarato che non ha intenzione di raccontare al cinema la sua storia d'amore con Bourdain. L'attrice, puntando alla sua testa, ha infatti dichiarato: "No, ho la versione cinematografica di Anthony qui dentro".

Argento sembra quindi intenzionata a non condividere la sua versione della relazione e degli eventi che hanno portato lo chef al tragico gesto.