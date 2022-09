Asia Argento risponde alle accuse su Anthony Bourdain con una controversa storia Instagram (FOTO)

Asia Argento ha scelto Instagram per rispondere con una foto alle accuse che sono emerse dalla recente biografia non autorizzata di Anthony Bourdain: il libro include anche gli ultimi messaggi inviati all'attrice dal compianto chef televisivo prima del suo suicidio.

La Argento, 47 anni, ha pubblicato una foto con indosso una maglietta con il bodybuilder professionista Ronnie Coleman con le parole sovrapposte all'immagine: "Stop Busting My Balls" (Smettila di rompermi le palle). Il giorno in cui Bourdain si è tolto la vita l'attrice gli aveva inviato lo stesso identico messaggio.

Bourdain è morto suicida nel giugno del 2018 all'età di 61 anni mentre si trovava a Kaysersberg, in Francia. Anthony aveva scritto alla Argento dopo che alcune foto in cui l'attrice si baciava con un altro uomo erano emerse online: "Non sono astioso. Né geloso del fatto che tu sia stata con un altro uomo. Non sei di mia proprietà. Sei libera, sono stato chiaro su questo e voglio rispettare la mia parola. Però sei stata molto superficiale. Non hai considerato il mio cuore. La mia vita".

Asia avrebbe risposto con un solo messaggio: "Non posso sopportare tutto questo". Il giorno seguente il compianto chef le avrebbe scritto di nuovo: "C'è qualche cosa che posso fare?", ottenendo la seguente risposta: "Smettila di rompermi le palle".

Tre mesi dopo la morte dello chef, Asia Argento è stata intervistata dal DailyMailTV e ha rilasciato la seguente dichiarazione: "La gente dice che l'ho ucciso. Dicono che l'ho ucciso. La gente ha bisogno di pensare che si è suicidato per qualcosa del genere? Aveva tradito anche me. Per noi non era un problema. Era un uomo che viaggiava 265 giorni all'anno. Ci siamo divertiti moltissimo in reciproca compagnia quando ci siamo visti. Ma non siamo bambini. Siamo adulti".