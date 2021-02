Asia Argento: qual è il film di Dario Argento che ha citato a Pietro Senaldi?

Durante una lite furibonda tra Asia Argento e Pietro Senaldi a Non è l'Arena, su La7, l'attrice e regista ha citato la scena di un film di Dario Argento, quella "del tacco a spillo in bocca". Ebbene il film in questione è Tenebre, del 1982, e la scena di cui parla Asia è stata presa ad esempio come minaccia un po' colorita nei confronti del direttore di Libero.

Mirella D'Angelo in una scena di Tenebre

Asia Argento ha detto a Pietro Senaldi: Ti metto il tacco in bocca come in un film di mio padre nella concitazione di una discussione piuttosto accesa nel programma di Giletti. Asia, brandendo uno dei suoi vertiginosi tacchi a spillo, ha ricordato la scena di Tenebre che vede protagonista l'attrice Eva Robins. Nello specifico, si tratta di un flashback che si materializza nella mente dell'assassino, nella quale Robins è una giovane donna vestita di bianco, ma con i tacchi a spillo rossi, che incontra degli uomini su una spiaggia. L'incontro sessuale viene interrotto da un uomo, che non vediamo bene in volto, che dà uno schiaffo alla ragazza. Lei a quel punto fa inseguire l'uomo dai suoi accompagnatori e mentre loro lo tengono fermo, la giovane gli sputa addosso e gli spinge il tacco a spillo in bocca, per umiliarlo.

Una sorridente Asia Argento

Tenebre, uscito nel 1982, è uno dei thriller più violenti di Dario Argento. Dopo due horror soprannaturali come Suspiria e Inferno, Argento tornò alle storie thriller dell'inizio della sua carriera con un film che vede protagonista Anthony Franciosa nei panni di Peter Neal, uno scrittore perseguitato da un misterioso assassino che per i suoi delitti sembra ispirarsi alle pagine più cruente dei suoi romanzi gialli. Accanto a Franciosa, nel cast del film, figuravano anche Daria Nicolodi - ex compagna di Argento e madre di Asia, di cui l'attrice ha parlato nella sua autobiografia uscita qualche giorno fa, Anatomia di un cuore selvaggio - e poi ancora Eva Robins, Veronica Lario e John Saxon.

Non è la prima volta che Asia Argento cita uno dei film di suo padre Dario durante una lite in TV: tempo fa a Ballando con le Stelle citò Suspiria sottolineando che le donne che hanno la lettera S nel nome sono come dei serpenti. Una citazione da Suspiria che indirizzò a Selvaggia Lucarelli, con la quale si era confrontata aspramente.