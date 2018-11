Asia Argento insulta la madre dopo il bacio con Fabrizio Corona

Asia Argento difende pubblicamente la relazione con Fabrizio Corona, ma stavolta non trova l'appoggio della famiglia. Anzi, la frequentazione con l'ex fotografo dei vip avrebbe scatenato una dura reazione della madre di Asia, Daria Nicolodi.

Ieri mattina sono state diffuse le foto del bacio tra Asia Argento e Fabrizio Corona scatenando i commenti e le critiche del pubblico. L'attrice si è difesa parlando di una sintonia con Corona dovuta al periodo difficile che entrambi hanno trascorso. Dopo le critiche piovute addosso all'attrice, una delle principali accusatrici di Harvey Weinstein e l'accusa di molestie ai danni di un minore, l'attore Jimmy Bennett, diretto da Asia Argento in Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, che le ha fatto perdere il lavoro a X-Factor, Asia ha dovuto affrontare il dolore per la perdita del fidanzato Anthony Bourdain. Quanto a Corona, i guai giudiziari dell'ex fotografo sono cosa nota.

La reazione più sorprendente alla notizia della relazione tra i due è stata quella di Daria Nicolodi, madre di Asia, che nelle ultime ha postato su Twitter messaggi al vetriolo rivolti alla figlia. Il primo è arrivato ieri mattina, la donna ha ricondiviso le foto apparse su Chi commentando: "Due signori di mezza età con felpa che si baciano, un po' inguaiati e inguaianti".

Due signori di mezza eta'con felpa e cappuccetto che si baciano...un po'inguaiati e inguaianti pic.twitter.com/7rN0WzC4HZ — Daria Nicolodi (@NicolodiDaria) 6 novembre 2018

In seguito l'attrice ha pubblicato il messaggi di insulti inviatole da sua figlia Asia rendendolo pubblico e la sua risposta, in cui esprime preoccupazione e consiglia ad Asia un periodo in clinica.

Mia figlia @AsiaArgento mi scrive :

la mia era una sciarpa non un cappuccio.Fai schifo.Sei una donna pessima,madre gia'lo sai,,una fallita,sola nel mondo.Torna nel tuo dimenticatoio.Ora hai veramente esagerato.Fottiti troia — Daria Nicolodi (@NicolodiDaria) 6 novembre 2018

Risposta di @NicolodiDaria ad @AsiaArgento

Piu'troia di voi lo spero,che siete cosi'innocenti.

Un periodo in clinica non ti guasterebbe.Siamo tutti preoccupati per te — Daria Nicolodi (@NicolodiDaria) 6 novembre 2018

Ok.Saro'breve e chiara.Voi pensate pure cio'che volete.Sapete bene che sono una persona discreta.Non accetto che mia figlia stia con quel signore.Buonanotte — Daria Nicolodi (@NicolodiDaria) 7 novembre 2018

Lasciamo perdere la volgarita'di mia figlia,mi spiace tanto per lei che solo un mese fa voleva trasferirsi da noi Godiamoci la pescaia di San Niccolo'.Firenze

Foto A.Cecchetti pic.twitter.com/SIiEkfkMJd — Daria Nicolodi (@NicolodiDaria) 7 novembre 2018

