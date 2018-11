Asia Argento e Fabrizio Corona si baciano in pubblico. Lei: “Lasciatemi sognare”

Marica Lancellotti

Lo scoop è di quelli clamorosi: Asia Argento e Fabrizio Corona hanno una relazione! A dare la notizia è il settimanale Chi che li ha fotografati intenti a scambiarsi baci ed effusioni in pubblico. É proprio l'attrice, durante l'intervista, a raccontare la nascita della nuova, esplosiva coppia: "Ci siamo conosciuti per lavoro e quando ci siamo incontrati una chiacchierata di due minuti si è prolungata per due ore".

Asia Argento spiega che ad unirli c'è molto di più dell'appartenenza al mondo dello spettacolo: l'esperienza in carcere per lui e l'anno nero di lei, con le pubblica denuncia contro Weinstein, il suicidio dell'ex compagno Anthony Bourdain, le accuse di violenza sessuale e poi l'esclusione da X-Factor, hanno fatto sì che tra i due nascesse una grande empatia sfociata poi in una novella storia d'amore fresca di pubblicazione sulle pagine del magazine.

Anche mia madre mi ha detto di non fidarmi di lui, ma cosa devo fare?

Sono anime affini, è questo che li porta a stare bene insieme, riflette Asia Argento: "A lui come a me manca la saggezza di vita. Anche mia madre mi ha detto "non fidarti di lui" ma cosa devo fare? Ci dipingono come dannati ma in realtà siamo due anime buone, la nostra è solo rabbia". L'attrice racconta di aver trascorso gli ultimi mesi da sola, come un'eremita, immersa nel proprio dolore. Anche per aver perso il posto nella giuria di X-Factor: "Dall'esterno è facile pensare che siamo ricchi e famosi ma io ho perso un lavoro. Mantengo da sola due figli, pago un mutuo, sto vivendo un periodo di insicurezza anche finanziaria". Ed è anche per questo che ora, accanto a Fabrizio Corona, rivendica un po' di serenità: "Oggi ho trovato l'affetto di una persona, lasciatemi sognare in pace!".

Continuando a immaginare anche un futuro in TV: "Il mio sogno? Lavorare con Maria De Filippi".