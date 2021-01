Asia Argento nel cast di doppiatori del film d'animazione Schirkoa

Anche quest'oggi si parla di Asia Argento, ma per motivi totalmente differenti: l'attrice italiana sarà tra le voci del nuovo film d'animazione Schirkoa, pellicola prodotta da Red Cigarette Media e diretta da Ishan Shukla.

Una sorridente Asia Argento

Assieme a Golshifteh Farahani (Extracyion, Pirati dei Caraibi), Jim Sarbh (Sanu, Beneath a Sea of Light), Soko (Her, Io danzerò), il frontman dei King Khan and the Shrines Arish Ahmad Khan, il musicista Piyush Mishra e il regista Gaspar Noe, Argento farà parte del team di doppiatori della peculiare pellicola.

Stando a quanto riportato anche da Variety, Schirkoa sarà uno dei primi film d'animazione ad essere sviluppato con la Unreal Engine di Epic Games, una tecnologia utilizzata anche nella produzione di live-action come The Mandalorian e Solo: A Star Wars Story.

Basato sull'omonimo e acclamato cortometraggio di Shukla, il film racconta la storia di un impiegato d'ufficio piuttosto annoiato che, accidentalmente, potrebbe aver dato inizio a una rivoluzione nel bizzarro mondo distopico in cui vive, dove i cittadini indossano sempre un sacchetto di carta sulla testa per azzerare le differenze politiche, culturali e religiose. "Questa pellicola è una metafora della reazione al mondo in cui viviamo oggigiorno" ha affermato il regista "E mentre il corto è servito come banco di prova per la storia e la tecnica d'animazione, ha soltanto esaminato superficialmente il più grande conflitto tra le due dimensioni del mondo di Schirkoa: la politica e la fede. Un conflitto che sento possa essere esplorato in maniera significativa solo con un formato di maggiore lunghezza".

E conclude: "È un futuro alternativo compresso in un'unica nazione multiculturale e multilingue. Ecco perché avremo doppiatori di diversa nazionalità a differente background artistico".

La produzione di Schirkoa inizierà questa primavera.