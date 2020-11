Asia Argento mostra il sedere nudo su Instagram e sfida i suoi follower: "Sei illegale"

Asia Argento mostra il suo sedere nudo su Instagram e sfida i follower: l'attrice si è lasciata fotografare nuda in una vasca idromassaggio con il lato B scoperto e promette un messaggio in direct a chi vincerà il contest che ha lanciato.

Lo scorso Maggio Asia Argento perse circa 3000 follower pubblicando una foto hot su Instagram, l'attrice mostrava il suo lato B in primissimo piano con addosso un perizoma fucsia. Oggi Asia ci riprova sperando che il risultato sia diverso: la figlia di Dario Argento si è fatta fotografare nuda in una vasca idromassaggio mostrando all'obiettivo il suo lato B. Nella didascalia che accompagna il post Asia sfida i suoi follwer: "il primo che riesce a commentare A S I A lettera per lettera senza farsi interrompere vince un saluto in direct".

Per il momento non ci sono ancora vincitori, oltre ai soliti haters che prendono puntualmente di mira Asia Argento, e i commenti dei follower sono tutti di apprezzamento: "il bagno di Venere" scrive un fan e ancora "sei illegale" e "che spettacolo".

Dopo la pubblicazione della foto che le aveva fatto perdere tanti follower Asia fu ospite di EPCC LIVE condotto da Alessandro Cattelan. In quell'occasione l'attrice ci tenne a precisare che la foto del suo sedere all'inizio le aveva fatto perdere i follower, ma poi: "quando la foto è stata ripresa dai vari quotidiani ho guadagnato 5000 segaioli".