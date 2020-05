Asia Argento la foto sexy su Instagram le fa perdere 3000 follower: "È assurdo"

Ad Asia Argento capitano proprio tutte: dopo aver pubblicato una foto sexy del suo lato B su Instagram, ha perso 3000 follower. É stata la stessa attrice a raccontarlo in una storia non riuscendo a trovare una spiegazione.

Le foto hot su Instagram aiutano spesso gli influencer ad aumentare il numero dei loro follower, quello che è successo ad Asia Argento ha però dell'incredibile. L'attrice ha pubblicato una foto del suo lato B in primissimo piano, Asia si mostrava con addosso un perizoma fucsia dalla fantasia animalier. La foto, in cui si vedono anche i vari tatuaggi, era accompagnata dalla frase: "Nella vita ci vuole il c..o, invece io ho avuto solo il..". Ironia e sensualità, una foto del genere avrebbe fatto aumentare il numero di follower a parecchi personaggi famosi, ad Asia è successo il contrario: ne ha persi ben 3000. La figlia del re del brivido lo ha raccontato in una delle storie sullo stesso social network: "Assurdo che ho pubblicato una foto del mio cu.. e ho perso 3 mila follower, ma che vuol dire?

Eppure la maggior parte dei commenti era stata positiva, molti avevano apprezzato lo scatto e la sua ironia: "Wow che panorama! Di che marca è quel perizoma che ti sta così bene" - si legge tra i commenti e ancora - "e le ventenni di plastica mute". Certo i soliti haters si erano messi in azione: "Asia mi sembra che hai un lato del fondo schiena un po' più alto" - ha scritto uno di loro. E un altro aggiungeva: "nella vita ci vuole anche un po' di cervello e dignità". Ma sono i soliti commenti che si trovano sotto tutte le foto degli influencer, cosa abbia spinto quei tremila follower a smettere di seguire Asia Argento resta un mistero.