Asia Argento annuncia un nuovo film da regista, ma sui dettagli vide il segreto

Asia Argento torna alla regia. L'ex enfant terrible del cinema horror italiano ha messo la testa a posto e ha deciso di tornare alla professione di famiglia con un nuovo progetto rigorosamente top secret che stavolta non la vedrà anche in veste di interprete.

"Ho finito di scriverlo proprio ieri" ha dichiarato l'attrice e regista dal palco del LIFF11 - Lamezia International Film Fest, sorprendendo gli spettatori.

Sono passati oltre dieci anni dall'ultima esperienza da regista di Asia Argento col drammatico Incompresa e adesso Asia ci riprova con un nuovo progetto su cui, per adesso, vige il massimo riserbo.

"Non posso dire nulla, solo che ci ho messo tre anni a scriverlo" spiega la figlia di Dario Argento. "Una buona storia è la base di un film, se non c'è quella non funziona".

Un primo piano di Asia Argento

Un'attrice che ha anticipato i tempi

A differenza di quanto avvenuto nei precedenti lungometraggi, Scarlet Diva e Ingannevole è il cuore sopra ogni cosa, stavolta Asia Argento non reciterà e chiarisce: "Nemmeno in Incompresa recitavo. Potrei ritagliarmi un cameo, ci penserò".

Artista poliedrica che ha prestato la sua arte anche alla musica, Argento ha ripercorso le varie tappe della sua carriera confessando: "Sono stata anticipatrice di certe tematiche, ma quando arrivi troppo presto a volte ti prendi le mazzate. Oggi sono molto fiera di aver portato avanti temi che oggi sono di grande attualità, però devo dire che all'epoca le mazzate fecero male". E ancora: "I film sono come i figli, una volta che li hai fatti li porti con te tutta la vita. E non si fanno per incassare, ma perché si sente il bisogno di esprimere qualcosa".

Asia Argento ha poi ricevuto il Premio Ligeia, elogiando Tonino Saladino, l'artista che lo ha realizzato: "Finalmente un premio bello, una vera opera d'arte".