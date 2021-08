Ashton Kutcher star di Your Place or Mine accanto a Reese Witherspoon

Saranno Ashton Kutcher e Reese Witherspoon i protagonisti di Your Place or Mine, una nuova commedia romantica prodotta per Netflix.

Ashton Kutcher sarà il protagonista della commedia romantica Your Place or Mine che avrà come star Reese Witherspoon. Il progetto verrà realizzato per Netflix ed è stato scritto da Aline Brosh McKenna, che ha già firmato successi come Il Diavolo Veste Prada e Crazy Ex-Girlfriend.

Nel film Your Place or Mine si racconterà la storia di due migliori amici che vivono su coste opposte e si scambiano le case per una settimana per vedere come cambiano le proprie vite.

Reese Witherspoon, oltre a esserne la protagonista, produrrà il film tramite la sua Hello Sunshine in collaborazione con Aggregate Films di Jason Bateman e Michael Costigan che hanno un accordo con Netflix, per cui hanno realizzato in precedenza la serie Ozark.

Ashton Kutcher ha invece collaborato proprio con la piattaforma di streaming in occasione di The Ranch, serie composta in totale da 80 episodi, di cui era protagonista e produttore esecutivo.

Reese, prossimamente, tornerà sul piccolo schermo con la seconda stagione di The Morning Show, il progetto realizzato per Apple in cui recita accanto a Jennifer Aniston.