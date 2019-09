Ashton Kutcher e Mila Kunis vorrebbero l'impeachment di Donald Trump

Ashton Kutcher e la moglie Mila Kunis vorrebbero l'impeachment per Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti.

Secondo il sito TooFab, la coppia di attori ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sua moglie Olena Zelenska, affermando che secondo loro sono fermamente decisi a portare dei miglioramenti in Ucraina, luogo di nascita dell'attrice Mila Kunis: "Il mio istinto mi dice che è impegnato ad eliminare la corruzione in Ucraina. È anche impegnato a porre fine alla guerra e grato per l'impegno finanziario fornito dagli Stati Uniti perché ne avevano davvero bisogno"

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

Ashton Kutcher ha poi approfondito la sua opinione su questi aiuti finanziari offerti dagli USA, insinuando che Donald Trump vuole sfruttare questo aiuto per utilizzare il Presidente ucraino a indagare sull'ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden e suo figlio Hunter: "Se il nostro presidente usasse quell'aiuto finanziario per sfruttare il presidente Zelensky a indagare su Biden, dovrebbe essere messo sotto accusa. Se il nostro presidente non lo usasse come leva e semplicemente incoraggiasse il presidente Zelensky a indagare su Biden senza motivo, dovrebbe essere messo sotto accusa"

Un'opinione forte e decisa quella di Ashton Kutcher, ipotesi che però Volodymyr Zelenski ha smentito durante l'incontro alle Nazioni Unite con Donald Trump, affermando che nessuno lo sta obbligando a fare nulla.

Martedì scorso, la portavoce Nancy Pelosi ha annunciato un'indagine formale sull'impeachment contro il presidente Donald Trump: "Questa settimana, il presidente ha ammesso di aver chiesto al presidente ucraino di intraprendere azioni che gli avrebbero giovato politicamente. Le azioni della presidenza Trump hanno rivelato fatti disonorevoli del tradimento da parte del presidente al suo giuramento, tradimento della sicurezza nazionale e tradimento dell'integrità delle nostre elezioni"