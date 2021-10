Ashton Kutcher, Mila Kunis svela: "Per interpretare Steve Jobs si è fatto venire la pancreatite"

Mila Kunis ha dichiarato che suo marito Ashton Kutcher è stato molto stupido durante le riprese di Steve Jobs: l'attore statunitense, secondo la moglie, si è fatto venire la pancreatite due volte per aver bevuto solo succo di carota per l'intera durata della produzione.

La Kunis, intervistata da Sean Evans durante l'ultimo episodio di Hot Ones, ha spiegato: "E' stato così stupido. Non ci sono parole, davvero... siamo finiti in ospedale due volte per la pancreatite, quindi, si confermo tutto ciò che si dice online, è tutto vero; è stato davvero stupido."

Kutcher si è giustificato dicendo che stava cercando di interpretare Jobs nel modo più autentico possibile, dal momento che il co-fondatore di Apple era un noto "fruttariano": l'imprenditore, informatico e inventore statunitense mangiava principalmente noci, semi e cereali.

Ashton all'epoca dichiarò: "Non bere troppo succo di carota. Questa è la morale della favola". Anche se Steve Jobs è costato solo 12 milioni di dollari è stato comunque deludente al botteghino con 16,1 milioni di dollari a livello statunitense e 42,1 milioni di dollari in tutto il mondo; la pellicola è stata anche stroncata dalla critica ricevendo un punteggio del 23% su Rotten Tomatoes.